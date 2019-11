«Ноги или бюст?»: Меладзе пошло шутил на «Голосе»

Неделю назад на шоу «Голос» начался этап поединков, в ходе которого каждый наставник разбил свою команду на шесть дуэтов. По результатам выступлений один исполнитель из каждой пары вынужден покинуть проект. В итоге из 24 участников прошлого выпуска в следующий этап перешли 12 счастливчиков.

Когда пришло время выбирать фаворита, Шнуров не стал тянуть интригу и быстро сказал, что оставляет Абдуллина.

Наставница участников заявила, что перед этим номеров «выпила валокордин», выдохнула и через несколько минут озвучила свой выбор: «Со мной дальше идет Настя».

Наставники отметили юмор, энергичность и яркую подачу старой композиции, которая сможет побить все рейтинги на современных телеканалах.

Наставник пары Сюткин отметил, что аплодисментов достойны оба исполнителя, но дальше с ним пойдет Арсен Мукенди.

Настала очередь первых участников из команды Константина Меладзе — ими стали Аскер Бербеков и Инна Саядян с лиричной песней американки Дайаны Росс «When You Tell Me That You Love Me». Молодые люди, одетые в свадебные наряды, очень чувственно сыграли пару и, по словам Гагариной, выступили в «лучшем стиле Голливуда». Другие наставники отметили, что это был именно дуэт, а не поединок. По словам Меладзе, он не спал ночь и раздумывал, кто из этой пары пройдет в следующий этап — в итоге его выбор пал на Бербекова.