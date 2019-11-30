«Ноги или бюст?»: Меладзе пошло шутил на «Голосе»

«Все, как мы любим»: Шнуров оценил эротический номер на «Голосе»

Неделю назад на шоу «Голос» начался этап поединков, в ходе которого каждый наставник разбил свою команду на шесть дуэтов. По результатам выступлений один исполнитель из каждой пары вынужден покинуть проект. В итоге из 24 участников прошлого выпуска в следующий этап перешли 12 счастливчиков.

Первыми во втором поединке сразились Ильдар Абдуллин и Станислав Мошкин из команды Сергея Шнурова . Для выступления мужчины подготовили рок-версию песни «Сэра», написанную Константином Меладзе для его брата Валерия. Первую часть композиции исполнил Мошкин, поразив зрителей дерзким вокалом, прыжками по сцене и светящимся костюмом. Во время припева молодые люди эмоционально взаимодействовали друг с другом, изображая конфликт — в этот момент оператор перевел камеру на их наставника, который удовлетворенно улыбался. Автор оригинальной «Сэры» также был в восторге от кавера спокойной композиции.

«Я писал эту песню в общежитии ночью, рядом со мной жила соседка с ребенком одинокая — чтобы ей не мешать, я играл очень тихо, в наушниках. Я был в трусах, у меня была разбитая чашка, тараканы ползали по стенам», — сказал Меладзе.

Когда пришло время выбирать фаворита, Шнуров не стал тянуть интригу и быстро сказал, что оставляет Абдуллина.

Анастасия Маркова и В следующем поединке сразились участники из команды Полины Гагариной Ринат Альбиков с композицией американской альтернативной рок группы Imagine Dragons «Believer». Мужская партия песни была исполнена в оригинальном стиле, а женская была переделана под джаз — неожиданную смену направления зрители встретили овациями. Комментируя выступление, Шнуров поругал Алибекова за неуверенность и отметил, что он слишком спешил.

«Я покажусь излишне придирчивым, но я думаю, что материал был не до конца освоен. Особенно это касается Рината: он очень зажался, волновался, а Анастасия чувствовала себя более раскованно, потому что в ее свинговой части она прям как рыба в воде плавала и смотрела своими вот этими», — Шнуров показал на эпатажные очки исполнительницы.

Наставница участников заявила, что перед этим номеров «выпила валокордин», выдохнула и через несколько минут озвучила свой выбор: «Со мной дальше идет Настя».

Следом на сцену вышли Арсен Мукенди и Виктория Карачун из команды Валерия Сюткина . Уроженца Конго в лаптях, из уст которого прозвучали первые строки песни «Разговор со счастьем» из фильма » Иван Васильевич меняет профессию», зрители встретили громкими аплодисментами. Девушка предстала перед залом в кокошнике и, пританцовывая, спела свою партию в стиле фолк-музыки. В какой-то момент Сюткин выкрикнул крылатую фразу «Танцуют все!» и бросился в пляс.

Наставники отметили юмор, энергичность и яркую подачу старой композиции, которая сможет побить все рейтинги на современных телеканалах.

«Мне кажется, Валерий случайно изобрел невероятное парализующее оружие. Если подобный номер показать по центральному телевидению любой страны кроме России, всех втопят в кресло. Потому что уровень абсурда, который мы здесь наблюдали, не подвластен никому», — высказался Шнуров.

Наставник пары Сюткин отметил, что аплодисментов достойны оба исполнителя, но дальше с ним пойдет Арсен Мукенди.

Настала очередь первых участников из команды Константина Меладзе — ими стали Аскер Бербеков и Инна Саядян с лиричной песней американки Дайаны Росс «When You Tell Me That You Love Me». Молодые люди, одетые в свадебные наряды, очень чувственно сыграли пару и, по словам Гагариной, выступили в «лучшем стиле Голливуда». Другие наставники отметили, что это был именно дуэт, а не поединок. По словам Меладзе, он не спал ночь и раздумывал, кто из этой пары пройдет в следующий этап — в итоге его выбор пал на Бербекова.

Вторая пара из группы Сюткина была представлена похожими друг на друга Егором Мускатом и Даниилом Данилевским, которым наставник изначально сказал, что кто-то из них не пройдет в следующий этап. Молодые блондины в ярких худи подготовили для выступления кавер-версию песни «Дорога в облака» группы «Браво». В середине композиции ребята вывели на сцену Гагарину и сыграли своеобразную сценку, обращаясь к ней строками песни. Наставник похвалил своих подопечных за «свежее дыхание» его композиции и подчеркнул, что «столкнул этих красавцев в один дуэт» и не знает, кого выбрать.

«Мне нужны новые свежие идеи, а идей больше у Егора. Егор Мускат!» — заключил Сюткин.

Участники второго дуэта Шнурова — Антон Токарев и Милана Рахманова — исполнили легендарную песню группы Destiny's Child «Survivor». Артисты оставили оригинальный стиль произведения и взорвали зал эмоциональной подачей. Комментируя выступление, Гагарина назвала Токарева и Рахманову «бриллиантами» и выразила сожаление по поводу того, что кому-то придется уйти. Наставник исполнителей, в свою очередь, заявил, что получил невероятное удовольствие от этого номера.