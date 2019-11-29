Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия напомнила России о старых договоренностях
Белоруссия напомнила России о старых договоренностях
Политика
Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
Происшествия
Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы
Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы
Общество
США потребовали от стран НАТО нарастить военные расходы
США потребовали от стран НАТО нарастить военные расходы
Армия

Сколько звезды берут за пост в Instagram 

Рамблер 38 минут назад
Сколько звезды берут за пост в Instagram
Фото: Instagram
Один рекламный пост в инстаграме лидера по заработкам в этой соцсети журналистки Ксении Собчак может стоить миллион рублей. Об этом сообщает «Телепрограмма».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», журнал «Форбс» обнародовал рейтинг российских блогеров, которые зарабатывают в инстаграме больше всего. Лидером рейтинга значится Ксения Собчак с доходом в размере 1,6 миллиона долларов.
По сведениям «Телепрограммы», одна рекламная публикация в инстаграме журналистки может стоить до миллиона рублей, а рекламирует Собчак и спортивные тренажеры, и представительские автомобили, и алкоголь, и строительные фирмы.
Второе место в рейтинге «Форбса» занимает Регина Тодоренко (860 тысяч долларов). Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» рекламирует чай, кофе, товары для детей, бренды одежды и косметики.
«Девочка из простой одесской семьи окончательно покорила Москву», — отмечает издание.
Третье место в рейтинге с аналогичным доходом заняла певица и телеведущая Ольга Бузова. Продвижение через ее инстаграм стоит от 500 тысяч рублей за пост.
Певица Полина Гагарина (№5 в списке «Форбса», 770 тысяч долларов дохода) выбирает рекламодателей придирчиво — исключительно крупных, например, производителей чипсов, йогуртов, косметики и лекарств. Платят они ей около миллиона рублей за публикацию.
Наконец, певица Елена Темникова (№6, 760 тысяч долларов) рекламирует операторов связи, мобильные приложения и социальные проекты, а цена, которую за это назначает, может варьироваться серьезно.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Регина Тодоренко , Полина Гагарина , Ольга Бузова , Елена Темникова , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия напомнила России о старых договоренностях
Белоруссия напомнила России о старых договоренностях 8
Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы
Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы 17
США потребовали от стран НАТО нарастить военные расходы
США потребовали от стран НАТО нарастить военные расходы 70
Мара Багдасарян намерена обратиться к Путину
Мара Багдасарян намерена обратиться к Путину 84
Видео
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
03:42
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
В мире
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение