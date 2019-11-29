Сколько звезды берут за пост в Instagram

Один рекламный пост в инстаграме лидера по заработкам в этой соцсети журналистки Ксении Собчак может стоить миллион рублей. Об этом сообщает «Телепрограмма»

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», журнал «Форбс» обнародовал рейтинг российских блогеров, которые зарабатывают в инстаграме больше всего. Лидером рейтинга значится Ксения Собчак с доходом в размере 1,6 миллиона долларов.

По сведениям «Телепрограммы», одна рекламная публикация в инстаграме журналистки может стоить до миллиона рублей, а рекламирует Собчак и спортивные тренажеры, и представительские автомобили, и алкоголь, и строительные фирмы.

Второе место в рейтинге «Форбса» занимает Регина Тодоренко (860 тысяч долларов). Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» рекламирует чай, кофе, товары для детей, бренды одежды и косметики.

«Девочка из простой одесской семьи окончательно покорила Москву», — отмечает издание.

Третье место в рейтинге с аналогичным доходом заняла певица и телеведущая Ольга Бузова . Продвижение через ее инстаграм стоит от 500 тысяч рублей за пост.

Певица Полина Гагарина (№5 в списке «Форбса», 770 тысяч долларов дохода) выбирает рекламодателей придирчиво — исключительно крупных, например, производителей чипсов, йогуртов, косметики и лекарств. Платят они ей около миллиона рублей за публикацию.