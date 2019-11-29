«Хочу своё ток-шоу»: Бородина откровенно о работе и деньгах

«Хочу своё ток-шоу»: Ксения Бородина откровенно о работе, муже, детях и деньгах

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина интервью YouTube-проекту «Алена, блин!» откровенно рассказала о карьере и личной жизни: о том, что мечтает вести ток-шоу о социальных проблемах, что за отдых всей семьей отдаёт больше двух миллионах рублей и не даёт мужу ни копейки денег.

Бородина четыре года живет в браке с предпринимателем Курбаном Омаровым . Несмотря на проблемы пара сумела сохранить семью и в настоящее время избавилась от претензий друг к другу. Телеведущая подчеркивает, что вопреки слухам супруг не живет за ее счёт.

« Я бы не стала ни одного мужика содержать, это скажу абсолютно точно. Я из этого выросла полностью. Никогда в жизни мой муж ничего у меня не попросил», — подчеркнула Бородина.

Телеведущая подчеркивает, что денег на семью не жалеет: мужу дарит дорогие подарки, возит всех вместе отдыхать за границу. При этом, чтобы обрести покой, ей приходится выбирать самые дорогие отели.

«Каждый отдых обходится нам очень дорого. Как бы это пафосно не звучало, нашей семьей поехать в обычный отель — проблематично. Там сильно дергают. Если ты хочешь нормальный отдых, то Турция стоит два миллиона за 10 дней», — отметила ведущая «Дома-2».

Вместе с Омаровым Бородина воспитывает двух дочерей. Детям родители практически ни в чем не отказывают: у них «дорогая одежда, лучшие школы, достойное образование, репетиторы, дом». Уже сейчас девочкам покупаются квартиры на будущее.

«Квартиры закупаем, да. Я хочу, чтобы у моих дочерей были квартиры. Потому что не знаю, каких мужчин они встретят», — отметила Ксения.

Бородина уверяет, что телевизионная карьера ее устраивает, но есть одна мечта — вести ток-шоу «по типу того, что ведёт Малахов».