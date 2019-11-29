Валерия объяснила отсутствие детей от Пригожина

По словам певицы Валерии, она «за естественный процесс» и не собирается прибегать к ЭКО и суррогатному материнству, чтобы родить ребенка мужу, продюсеру Иосифу Пригожину . Об этом сообщает «Собеседник»

По данным издания, ранее Иосиф Пригожин в одном из интервью заявлял, что беременность певицы закончилась выкидышем и «она не хочет больше детей», несмотря на то, что он бы хотел ребенка.

«Давайте смотреть правде в глаза. «Гоголь-моголь» я не хочу. Быть молодой мамой — это, конечно, замечательно, но я за естественный процесс», — заявила Валерия.

Она также подчеркнула, что у них с мужем «абсолютно нет необходимости» прибегать к суррогатному материнству или ЭКО.

«Вообще этот вопрос, что вы мне задали, ужасный. Иосиф у меня детей не просит, он — разумный человек. Я что, должна сама пойти сделать одна? Всему свое время», — отметила артистка.

Валерия также напомнила, что у них с Пригожиным на двоих шестеро детей от предыдущих отношений, воспитанием которых они активно занимаются.