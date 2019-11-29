Валерия объяснила отсутствие детей от Пригожина 

По словам певицы Валерии, она «за естественный процесс» и не собирается прибегать к ЭКО и суррогатному материнству, чтобы родить ребенка мужу, продюсеру Иосифу Пригожину. Об этом сообщает «Собеседник».
По данным издания, ранее Иосиф Пригожин в одном из интервью заявлял, что беременность певицы закончилась выкидышем и «она не хочет больше детей», несмотря на то, что он бы хотел ребенка.
«Давайте смотреть правде в глаза. «Гоголь-моголь» я не хочу. Быть молодой мамой — это, конечно, замечательно, но я за естественный процесс», — заявила Валерия.
Она также подчеркнула, что у них с мужем «абсолютно нет необходимости» прибегать к суррогатному материнству или ЭКО.
«Вообще этот вопрос, что вы мне задали, ужасный. Иосиф у меня детей не просит, он — разумный человек. Я что, должна сама пойти сделать одна? Всему свое время», — отметила артистка.
Валерия также напомнила, что у них с Пригожиным на двоих шестеро детей от предыдущих отношений, воспитанием которых они активно занимаются.
Как сообщал «Рамблер», ранее в программе «Судьба человека» певица Юлия Михальчик, встречавшаяся с бывшим мужем Валерии Александром Шульгиным, прокомментировала заявления певицы о домашнем насилии. По мнению Михальчик, «невозможно детей рожать одного за другим от человека, который агрессивен». В свою очередь нынешний муж Валерии, Иосиф Пригожин отметил, что Шульгин ее «просто убивал».