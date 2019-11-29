Дорогая «фанера»: знаменитости о гонорарах Ротару 

Представители отечественного шоу-бизнеса заявили, что заявленный менеджерами гонорар Софии Ротару за выступление на корпоративе, неоправданно высок, сообщает Teleprogramma.pro. Учитывая, что артистка поёт «под фонограмму», ей стоит платить не более 5 тысяч долларов, уверяют критики.
Юрий Лоза заявил, что гонорар украинской певицы поднялся до 60 тысяч долларов из-за повышения уровня ее медийности в последнее время. Российские СМИ так распиарили Ротару, что «ей пора начинать отстегивать прессе за работу», заявил артист.
«Платят же не за песни, платят за медийность. Платят за понты. О ком больше говорят — тот дороже и стоит», — отметил Лоза.
Музыкальный критик Сергей Соседов уверяет, что раньше Ротару платили больше — до 100 тысяч евро за выступление. При этом, по его словам, актуальный на сегодня гонорар сильно завышен.
«60 тысяч долларов — это много за «фанерный» концерт. Ну я бы ей «пятерку» заплатил. Пять тысяч долларов — вот ее цена», — отметил критик.
Впрочем, Соседов признал, что вряд ли кто-то из звезд согласится на выступление за такие деньги, учитывая, что все они привыкли жить в роскоши.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что София Ротару планирует принять участие в концертах «Песня года» и «Легенды Ретро FM» в России. Намерение певицы резко раскритиковал член Совета Федерации Валерий Рязанский, заявивший, что необходимо поинтересоваться у россиян, нужны ли им гастроли подобных исполнителей. Политик намекнул на высказывание артистки, которая ранее утверждала, что не собирается ездить в «аннексированный» Крым и в Россию вообще.