Дорогая «фанера»: знаменитости о гонорарах Ротару

Представители отечественного шоу-бизнеса заявили, что заявленный менеджерами гонорар Софии Ротару за выступление на корпоративе, неоправданно высок, сообщает Teleprogramma.pro . Учитывая, что артистка поёт «под фонограмму», ей стоит платить не более 5 тысяч долларов, уверяют критики.

Юрий Лоза заявил, что гонорар украинской певицы поднялся до 60 тысяч долларов из-за повышения уровня ее медийности в последнее время. Российские СМИ так распиарили Ротару, что «ей пора начинать отстегивать прессе за работу», заявил артист.

«Платят же не за песни, платят за медийность. Платят за понты. О ком больше говорят — тот дороже и стоит», — отметил Лоза.

Музыкальный критик Сергей Соседов уверяет, что раньше Ротару платили больше — до 100 тысяч евро за выступление. При этом, по его словам, актуальный на сегодня гонорар сильно завышен.

«60 тысяч долларов — это много за «фанерный» концерт. Ну я бы ей «пятерку» заплатил. Пять тысяч долларов — вот ее цена», — отметил критик.

Впрочем, Соседов признал, что вряд ли кто-то из звезд согласится на выступление за такие деньги, учитывая, что все они привыкли жить в роскоши.