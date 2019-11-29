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Бывшая жена Краско вспомнила о ссоре в ЗАГСе 

Рамблер 1 час назад
Бывшая жена Краско вспомнила о ссоре в ЗАГСе
Фото: Instagram
По словам молодой актрисы Натальи Краско, она иногда скучает по своему бывшему мужу известному актеру Ивану Краско, однако о разводе не жалеет. Об этом актриса рассказала в интервью «Комсомольской правде».
Как сообщал «Рамблер», 28-летняя Наталья Краско была четвертой женой 89-летнего народного артиста России. Они поженились в 2015 году и развелись три года спустя.
По словам Натальи Краско, они с мужем не собирались расставаться, но он принял решение вернуться к третьей жене, после того, как в одном из ток-шоу она заявила, что «ждет его домой».
«Я не уверена, что это была правда. Но он поверил. Побежал туда так, что пятки сверкали. Когда я на это посмотрела, мне было очень обидно. А потом произошла неприятная ситуация в загсе. Мы пришли разводиться, но я случайно забыла свидетельство о браке. Оно лежало в другой папке. Я сказала об этом Ване, он на меня накричал. Тогда я поняла, что и грустить не стоит», — отметила актриса.
Наталья Краско подчеркнула, что не хотела развода и скучает по «утренним разговорам, совместным идеям, юмору».
«Но я не могла не давать развода и заставлять жить со мной. Если он, спустя семь лет вспомнил, что у него есть семья, — пускай», — заявила она.
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Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Краско , Иван Краско , Комсомольская правда
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