Бывшая жена Краско вспомнила о ссоре в ЗАГСе

По словам молодой актрисы Натальи Краско, она иногда скучает по своему бывшему мужу известному актеру Ивану Краско , однако о разводе не жалеет. Об этом актриса рассказала в интервью «Комсомольской правде»

Как сообщал «Рамблер», 28-летняя Наталья Краско была четвертой женой 89-летнего народного артиста России. Они поженились в 2015 году и развелись три года спустя.

По словам Натальи Краско, они с мужем не собирались расставаться, но он принял решение вернуться к третьей жене, после того, как в одном из ток-шоу она заявила, что «ждет его домой».

«Я не уверена, что это была правда. Но он поверил. Побежал туда так, что пятки сверкали. Когда я на это посмотрела, мне было очень обидно. А потом произошла неприятная ситуация в загсе. Мы пришли разводиться, но я случайно забыла свидетельство о браке. Оно лежало в другой папке. Я сказала об этом Ване, он на меня накричал. Тогда я поняла, что и грустить не стоит», — отметила актриса.

Наталья Краско подчеркнула, что не хотела развода и скучает по «утренним разговорам, совместным идеям, юмору».