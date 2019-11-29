«Ужасно вредный»: Юлия Снигирь о своём сыне от Цыганова

Цыганов, как ранее сообщал «Рамблер», ушёл к Снигирь от актрисы Ирины Леоновой , которая в браке родила артисту семерых детей. В 2016 году новая супруга подарила ему сына Фёдора.

Снигирь заявила Бондарчуку, что ее семья «поживает хорошо». Мальчику уже три с половиной года.

«Это ужасно вредный человек. Все время качает права. Хорошо, что у него есть братья и сестры, которые поставят его на место. Все-таки быть единственным ребенком в семье не очень», — заявила актриса, подчеркнув, что считает такое поведение вполне нормальным, поскольку «все дети в этом возрасте ведут себя точно так же».

При этом она отметила, что ребёнок очень любит развивающие занятия и игрушки. Особенно Федю привлекают машинки. Артистка уверяет, что мальчик знает уже все марки автомобилей.