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«Ужасно вредный»: Юлия Снигирь о своём сыне от Цыганова 

Рамблер 46 минут назад
«Ужасно вредный»: Юлия Снигирь о своём сыне от Цыганова
Фото: Instagram
Актриса Юлия Снигирь в интервью Фёдору Бондарчуку в программе «Кино в деталях» рассказала о своём сыне от актера Евгения Цыганова. Маленький Федя, по ее словам, «ужасно вредный», но увлекающийся ребёнок.
Цыганов, как ранее сообщал «Рамблер», ушёл к Снигирь от актрисы Ирины Леоновой, которая в браке родила артисту семерых детей. В 2016 году новая супруга подарила ему сына Фёдора.
Снигирь заявила Бондарчуку, что ее семья «поживает хорошо». Мальчику уже три с половиной года.
«Это ужасно вредный человек. Все время качает права. Хорошо, что у него есть братья и сестры, которые поставят его на место. Все-таки быть единственным ребенком в семье не очень», — заявила актриса, подчеркнув, что считает такое поведение вполне нормальным, поскольку «все дети в этом возрасте ведут себя точно так же».
При этом она отметила, что ребёнок очень любит развивающие занятия и игрушки. Особенно Федю привлекают машинки. Артистка уверяет, что мальчик знает уже все марки автомобилей.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Юлия Снигирь , Евгений Цыганов , Федор Бондарчук , Ирина Леонова
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