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Шоу-бизнес

Ветлицкая призналась в воровстве 

Рамблер 6 минут назад
Ветлицкая призналась в воровстве
Фото: РИА Новости
Певица Наталья Ветлицкая призналась, что однажды украла из магазина аджику, на которую у нее не хватило денег.
«Денег вообще не было. Я думаю, что делать? Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива. Сдала. Зашла в универсам и купила омерзительные сосиски, пакет молока и буханку хлеба. Думаю, я это не проглочу, а вот аджика поможет мне съесть эти сосиски. Не хватало 55 копеек на аджику, поэтому я ее спрятала и вынесла», — рассказала звезда 90-х в программе «Вечерний Ургант».
Ранее «Рамблер» сообщал, что 55-летняя Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании решила вернуться в Россию и продолжить творческую деятельность. Новая концертная программа Ветлицкой будет готова уже в декабре 2019 года, гастрольный тур пройдет в 2020 году.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Ветлицкая
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