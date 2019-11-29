Ветлицкая призналась в воровстве

Певица Наталья Ветлицкая призналась, что однажды украла из магазина аджику, на которую у нее не хватило денег.

«Денег вообще не было. Я думаю, что делать? Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива. Сдала. Зашла в универсам и купила омерзительные сосиски, пакет молока и буханку хлеба. Думаю, я это не проглочу, а вот аджика поможет мне съесть эти сосиски. Не хватало 55 копеек на аджику, поэтому я ее спрятала и вынесла», — рассказала звезда 90-х в программе «Вечерний Ургант».

Ранее «Рамблер» сообщал, что 55-летняя Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании решила вернуться в Россию и продолжить творческую деятельность. Новая концертная программа Ветлицкой будет готова уже в декабре 2019 года, гастрольный тур пройдет в 2020 году.