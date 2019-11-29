Ветлицкая призналась в воровстве

Певица Наталья Ветлицкая рассказала, как украла аджику, на которую у нее не хватило денег. Об этом звезда 90-х призналась в программе «Вечерний Ургант».
«Денег вообще не было. Я думаю, что делать? Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива. Сдала. Зашла в универсам и купила омерзительные сосиски, пакет молока и буханку хлеба. Думаю, я это не проглочу, а вот аджика поможет мне съесть эти сосиски. Не хватало 55 копеек на аджику, поэтому я ее спрятала и вынесла», — рассказала Ветлицкая. «Ну это жизнь!» — отметила артистка.
Ранее «URA.RU» писало, что первый муж артистки, артист Павел Смеян пытался ее убить. По ее словам, на помощь пришел сосед, который впустил бежавшую от разъяренного мужа Ветлицкую.
Наталья Ветлицкая — советская и российская певица. В конце 80-х она работала в балете у Аллы Пугачевой, но позже ушла в группу «Мираж», где целый год была главной солисткой. С 1992 года Ветлицкая начала сольную карьеру. В 2006 году прервала творческую карьеру, уехав с дочерью в Испанию. В ноябре 2019 года певица заявила о своем возвращении, напоминает агентство Nation News.