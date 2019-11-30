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Филипп Киркоров показал интерьер вагона, в котором гастролирует 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Киркоров показал вагон, в котором гастролирует
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров опубликовал в своем инстаграме шуточное видео с продюсером Борисом Рубиновским, записанное в вагоне, в котором гастролирует артист.
Личный вагон Киркорова больше похож на номер в отеле: спальня с широкой кроватью и с телевизором на комоде, а в туалете душ и раковина с позолоченным краном.
Недавно певец завершил гастроли в Ижевске и Набережных Челнах, показав шоу "Цвет настроения", о чем сообщил в социальной сети.
Борис Рубиновский получил известность как организатор концертов многих российских знаменитостей, в том числе Максима Галкина, Димы Билана, Валерии, Зары и других.
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Теги:
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Дима Билан , Максим Галкин
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