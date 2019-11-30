Киркоров показал вагон, в котором гастролирует

Филипп Киркоров показал интерьер вагона, в котором гастролирует

Филипп Киркоров опубликовал в своем инстаграме шуточное видео с продюсером Борисом Рубиновским, записанное в вагоне, в котором гастролирует артист.

Личный вагон Киркорова больше похож на номер в отеле: спальня с широкой кроватью и с телевизором на комоде, а в туалете душ и раковина с позолоченным краном.

Недавно певец завершил гастроли в Ижевске и Набережных Челнах, показав шоу "Цвет настроения", о чем сообщил в социальной сети.