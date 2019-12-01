Собчак посмеялась над своей пародией. «Глупая нахрапистая бабища»

Телеведущая Ксения Собчак оценила пародию на себя артиста Ильи Сатира. Теледива выложила ролик в Instagram, отметив, что нисколько не обижена на эту пародию.

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«Какой все-таки талантливый человек-пародист Илья Сатир. Гениально сделанная и очень точная пародия в трендах ютюба!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.) — оценила работу артиста Собчак.

По словам Собчак, на пародию она не обижена, а наоборот, готова посмеяться вместе с другими.

«Должна ли я обидеться, если кто-то скажет про меня: «Глупая нахрапистая бабища с 4 мя классами образования, родившая от олигарха и этим заработавшая себе на жизнь»? Это же не про меня, верно? И поэтому не обидно, а просто глупо и не в тему. Почему же тогда я должна обидеться на «похожая на лошадь высокомерная с***, родившаяся с золотой ложкой во рту»?. Ведь это же тоже не про меня? Или про меня? Это только мне решать. В зависимости от моей уверенности в себе и самооценки. И, кстати, замечено и проверено: люди, которые самым гадким образом злословят за спиной и выдают самые злые комментарии окружающим сами дико обидчивы и ранимы», — пишет телеведущая.

Собчак выступает против «искусственной реальности», под которой она понимает лесть и зачистку соцсетей от хейтеров, оставив в ленте только хвалебные комментарии.

«Вот прям сквозит, люби себя и плюй на всех, и в жизни ждет тебя успех…», — оценила пародию andrioluna. «Мне очень понравилось. Фишечки подмечены», — считает ekaterina.shtein.