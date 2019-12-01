«Какой все-таки талантливый человек-пародист Илья Сатир. Гениально сделанная и очень точная пародия в трендах ютюба!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.) — оценила работу артиста Собчак.
«Должна ли я обидеться, если кто-то скажет про меня: «Глупая нахрапистая бабища с 4 мя классами образования, родившая от олигарха и этим заработавшая себе на жизнь»? Это же не про меня, верно? И поэтому не обидно, а просто глупо и не в тему. Почему же тогда я должна обидеться на «похожая на лошадь высокомерная с***, родившаяся с золотой ложкой во рту»?. Ведь это же тоже не про меня? Или про меня? Это только мне решать. В зависимости от моей уверенности в себе и самооценки. И, кстати, замечено и проверено: люди, которые самым гадким образом злословят за спиной и выдают самые злые комментарии окружающим сами дико обидчивы и ранимы», — пишет телеведущая.
«Вот прям сквозит, люби себя и плюй на всех, и в жизни ждет тебя успех…», — оценила пародию andrioluna. «Мне очень понравилось. Фишечки подмечены», — считает ekaterina.shtein.
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Какой все-таки талантливый человек-пародист Илья Сатир. Гениально сделанная и очень точная пародия в трендах ютюба! Срочно туда! Ироничное отношение к себе и к миру-основа здоровой психики и адекватного восприятия себя. Опасайтесь тех, кто смеется только над другими. Всегда повторяю свое любимое— «Человека нельзя обидеть, человек может только обидеться». И по -настоящему ранит только то, что реально ты принимаешь на свой счет. Приведу пример. Должна ли я обидеться, если кто-то скажет про меня: «Глупая нахрапистая бабища с 4 мя классами образования, родившая от олигарха и этим заработавшая себе на жизнь»? Это же не про меня, верно? И поэтому не обидно, а просто глупо и не в тему. Почему же тогда я должна обидеться на «похожая на лошадь высокомерная сука, родившаяся с золотой ложкой во рту»?. Ведь это же тоже не про меня? Или про меня? Это только мне решать. В зависимости от моей уверенности в себе и самооценки. И, кстати, замечено и проверено: люди, которые самым гадким образом злословят за спиной и выдают самые злые комментарии окружающим сами дико обидчивы и ранимы. Именно они банят всех хейтеров, создавая искусственную реальность похвалы вокруг себя, и именно они же будут злее всего обсуждать обидчиков за спиной. Я же привыкла шутить в лицо и сама наслаждаться чужими шутками❤️❤️❤️ и вы посмейтесь надо мной вместе со мной❤️