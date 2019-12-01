Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
В мире
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
Армия
Сотрудниц магазина призвали сообщать о "критических днях"
Сотрудниц магазина призвали сообщать о "критических днях"
В мире
Сын Королевой встречался с эскортницей
Сын Королевой встречался с эскортницей
Шоу-бизнес

Собчак посмеялась над своей пародией. «Глупая нахрапистая бабища» 

Ura.Ru + ещё 1 21 минуту назад
«Глупая нахрапистая бабища»
Фото: URA.RU
Телеведущая Ксения Собчак оценила пародию на себя артиста Ильи Сатира. Теледива выложила ролик в Instagram, отметив, что нисколько не обижена на эту пародию.
В ролике Сатир от имени Собчак критикует московские пробки и спешит на спектакль голого Константина Богомолова.
«Какой все-таки талантливый человек-пародист Илья Сатир. Гениально сделанная и очень точная пародия в трендах ютюба!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.) — оценила работу артиста Собчак.
По словам Собчак, на пародию она не обижена, а наоборот, готова посмеяться вместе с другими.
«Должна ли я обидеться, если кто-то скажет про меня: «Глупая нахрапистая бабища с 4 мя классами образования, родившая от олигарха и этим заработавшая себе на жизнь»? Это же не про меня, верно? И поэтому не обидно, а просто глупо и не в тему. Почему же тогда я должна обидеться на «похожая на лошадь высокомерная с***, родившаяся с золотой ложкой во рту»?. Ведь это же тоже не про меня? Или про меня? Это только мне решать. В зависимости от моей уверенности в себе и самооценки. И, кстати, замечено и проверено: люди, которые самым гадким образом злословят за спиной и выдают самые злые комментарии окружающим сами дико обидчивы и ранимы», — пишет телеведущая.
Собчак выступает против «искусственной реальности», под которой она понимает лесть и зачистку соцсетей от хейтеров, оставив в ленте только хвалебные комментарии.
«Вот прям сквозит, люби себя и плюй на всех, и в жизни ждет тебя успех…», — оценила пародию andrioluna. «Мне очень понравилось. Фишечки подмечены», — считает ekaterina.shtein.
Ранее Собак опубликовала в своем официальном канале «Кровавая барыня» пост о нарядах российских чиновниц. Досталось от телеведущей Тамаре Плетневой и Риме Баталовой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Какой все-таки талантливый человек-пародист Илья Сатир. Гениально сделанная и очень точная пародия в трендах ютюба! Срочно туда! Ироничное отношение к себе и к миру-основа здоровой психики и адекватного восприятия себя. Опасайтесь тех, кто смеется только над другими. Всегда повторяю свое любимое— «Человека нельзя обидеть, человек может только обидеться». И по -настоящему ранит только то, что реально ты принимаешь на свой счет. Приведу пример. Должна ли я обидеться, если кто-то скажет про меня: «Глупая нахрапистая бабища с 4 мя классами образования, родившая от олигарха и этим заработавшая себе на жизнь»? Это же не про меня, верно? И поэтому не обидно, а просто глупо и не в тему. Почему же тогда я должна обидеться на «похожая на лошадь высокомерная сука, родившаяся с золотой ложкой во рту»?. Ведь это же тоже не про меня? Или про меня? Это только мне решать. В зависимости от моей уверенности в себе и самооценки. И, кстати, замечено и проверено: люди, которые самым гадким образом злословят за спиной и выдают самые злые комментарии окружающим сами дико обидчивы и ранимы. Именно они банят всех хейтеров, создавая искусственную реальность похвалы вокруг себя, и именно они же будут злее всего обсуждать обидчиков за спиной. Я же привыкла шутить в лицо и сама наслаждаться чужими шутками❤️❤️❤️ и вы посмейтесь надо мной вместе со мной❤️

Публикация от  Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Ura.Ru: последние новости
В крымской гостинице Софии Ротару прокомментировали свое закрытие В крымской гостинице Софии Ротару прокомментировали свое закрытие Макаревич, Ахеджакова и Шендерович просят Путина не подписывать важный закон Макаревич, Ахеджакова и Шендерович просят Путина не подписывать важный закон Киркоров показал личный вагон, в котором гастролирует по стране Киркоров показал личный вагон, в котором гастролирует по стране
Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Тамара Плетнева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным 28
Российский закон об иноагентах встревожил Вашингтон
Российский закон об иноагентах встревожил Вашингтон 145
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории 229
Пилот дал дочери порулить пассажирским самолетом
Пилот дал дочери порулить пассажирским самолетом 4
Семенович призналась в редкой болезни
Семенович призналась в редкой болезни 24
Видео
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
01:10
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
05:29
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение