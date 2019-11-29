Собчак оценила пародию Satyr на себя

В своём Telegram-канале она написала, что уже посмотрела ролик, в котором пародист в образе телеведущей берёт интервью у школьника. По её словам, пародия ей понравилась. Кроме того, она призвала подписчиков выводить её в топ на YouTube.

В ролике Satyr, загримированный в Собчак, приходит домой к школьнику, где беседует с ним о YouTube-контенте, хип-хопе, взрослении и половом воспитании.

Ранее News.ru писал о том, что телеведущая Ксения Собчак возглавила список самых богатых российских блогеров в Instagram. Рейтинг опубликован на сайте российской версии журнала Forbes.