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Собчак оценила пародию Satyr на себя 

News.ru 1 час назад
Собчак оценила пародию Satyr на себя
Фото: News.ru
Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала пародию Ильи Шабельникова, известного как Satyr, на своё YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».
В своём Telegram-канале она написала, что уже посмотрела ролик, в котором пародист в образе телеведущей берёт интервью у школьника. По её словам, пародия ей понравилась. Кроме того, она призвала подписчиков выводить её в топ на YouTube.
В ролике Satyr, загримированный в Собчак, приходит домой к школьнику, где беседует с ним о YouTube-контенте, хип-хопе, взрослении и половом воспитании.
Ранее News.ru писал о том, что телеведущая Ксения Собчак возглавила список самых богатых российских блогеров в Instagram. Рейтинг опубликован на сайте российской версии журнала Forbes.
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Теги:
Шоу-бизнес , Илья Шабельников , Ксения Собчак , Forbes
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