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Муж Заворотнюк уезжает из России на гастроли 

WomanHit.ru + ещё 1 30 минут назад
Муж Заворотнюк уезжает из России
Фото: Instagram
Сегодня стало известно, что двукратному победителю чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петру Чернышеву предстоит скорый отъезд в Белоруссию — на гастроли. Об этом на личной странице «Инстаграма» сообщила его партнерша Татьяна Навка.
«Часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной… И у меня остались только теплые и приятные воспоминания о том времени!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила артистка, обратившись к жителям Минска. Скорее всего, заработанные на ближайших выступлениях средства фигурист потратит на лечение любимой — звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк — актрисе диагностировали опухоль мозга.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Петр Чернышев
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