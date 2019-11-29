Муж Заворотнюк уезжает из России

Сегодня стало известно, что двукратному победителю чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петру Чернышеву предстоит скорый отъезд в Белоруссию — на гастроли. Об этом на личной странице «Инстаграма» сообщила его партнерша Татьяна Навка.
«Часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной… И у меня остались только теплые и приятные воспоминания о том времени!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила артистка, обратившись к жителям Минска. Скорее всего, заработанные на ближайших выступлениях средства фигурист потратит на лечение любимой — звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк — актрисе диагностировали опухоль мозга.