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Водонаева ответила на критику Бородиной 

Рамблер 1 час назад
Водонаева ответила на критику Бородиной
Фото: Instagram
Модель Алена Водонаева написала в Instagram ответ ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, подчеркнув, что против нее ополчились «войска коротконогих».
Ранее в YouTube-шоу «Алена, блин!» Ксения Бородина рассказала что именно Водонаева «продала порталу» информацию о ее беременности, после этого она вычеркнула ее из своей жизни.
По словам Водонаевой, она не смотрела передачу с участием Бородиной, однако ей «взорвали Директ с вопросом „ты видела?“ и „придётся найти время“ на просмотр, несмотря на занятость.
»Ну что, мне сказали, что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня? (…) А вообще говорят, если долго сидеть на бревне и не развиваться, глупеешь и злой становишься. И с кожей лица что-то не то начинает происходит. Ямы какие-то, рытвины … Тоже от злости наверное», — написала модель и экс-участница «Дома-2» (орфография и пунктуация автора сохранены).
Она призвала «быть добрее» и пообещала подписчикам, что мнение о программе позднее выскажет в своем Telegram-канале.
«Рамблер» писал, что Ксения Бородина в YouTube-шоу также заявила, что мечтает вести программу о социальных проблемах, что за отдых всей семьей отдаёт больше двух миллионах рублей и что не даёт мужу ни копейки денег.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Ксения Бородина
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