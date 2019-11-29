Водонаева ответила на критику Бородиной

Модель Алена Водонаева написала в Instagram ответ ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной , подчеркнув, что против нее ополчились «войска коротконогих».

Ранее в YouTube-шоу «Алена, блин!» Ксения Бородина рассказала что именно Водонаева «продала порталу» информацию о ее беременности, после этого она вычеркнула ее из своей жизни.

По словам Водонаевой, она не смотрела передачу с участием Бородиной, однако ей «взорвали Директ с вопросом „ты видела?“ и „придётся найти время“ на просмотр, несмотря на занятость.

»Ну что, мне сказали, что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня? (…) А вообще говорят, если долго сидеть на бревне и не развиваться, глупеешь и злой становишься. И с кожей лица что-то не то начинает происходит. Ямы какие-то, рытвины … Тоже от злости наверное», — написала модель и экс-участница «Дома-2» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она призвала «быть добрее» и пообещала подписчикам, что мнение о программе позднее выскажет в своем Telegram-канале.

«Рамблер» писал, что Ксения Бородина в YouTube-шоу также заявила, что мечтает вести программу о социальных проблемах, что за отдых всей семьей отдаёт больше двух миллионах рублей и что не даёт мужу ни копейки денег.