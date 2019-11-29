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В мире

Шевчук вспомнил о приставаниях байкера к Пугачевой 

Рамблер + ещё 1 54 минуты назад
Шевчук вспомнил о приставаниях байкера к Пугачевой
Фото: РИА Новости
По словам лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, певица Алла Пугачева пришла на выступление рокеров и «в ужасе отшатывалась» от пьяного байкера. Об этом он рассказал в интервью Алексею Пивоварову на YouTube-канале «Редакция».
Шевчук отметил, что Пугачева к рокерам пришла в «косухе».
«Я помню байкер, немножко подвыпивший, пытался поцеловать ее руки и обнять. И она как-то немножко в ужасе от него отшатывалась, что смешило окружающих», — рассказал музыкант.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram раскритиковали опубликованное Пугачевой селфи. Подписчики сравнили ее с восковой куклой в музее и даже с Владимиром Кузьминым в молодости.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Кузьмин , Алексей Пивоваров , Алла Пугачева
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