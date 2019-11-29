Шевчук вспомнил о приставаниях байкера к Пугачевой

Шевчук отметил, что Пугачева к рокерам пришла в «косухе».

«Я помню байкер, немножко подвыпивший, пытался поцеловать ее руки и обнять. И она как-то немножко в ужасе от него отшатывалась, что смешило окружающих», — рассказал музыкант.