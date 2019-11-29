Косметолог «раскусила» помолодевшую Успенскую

Косметолог Марта Орлова, оценивая изменения во внешности певицы Любови Успенской , заявила, что артистка сделала целую серию косметологических процедур и небольших пластических операций, сообщает «Комсомольская правда». При этом эксперт отмечает, что звезда шансона сама немало делает для того, чтобы выглядеть превосходно.

Ранее поклонники артистки в соцсетях отметили помолодевшее лицо 65-летней Успенской, отсутствие морщин и ее подтянутую фигуру. Марта Орлова заявила, что звезда выглядит великолепно, учитывая солидный возраст. При этом артистка, по словам эксперта, для достижения соответствующего эффекта не гнушается косметологических процедур.

«Линии натяжения и перераспределение тканей отчетливо свидетельствуют о височном лифтинге, блефаропластике (коррекция век), и также, предположительно, сделана ринопластика (изменение формы носа), причем, скорее всего, неоднократно», — пояснила специалист.

По ее словам, Успенская также регулярно делает инъекции гиалуроновой кислоты и бутулотоксина. При этом Орлова подчеркнула, что, судя по фигуре, певица явно занимается фитнесом, следит за питанием, использует массажи и обертывания.

«У неё фигура молодой женщины. Это не только природные данные, но и большой труд», — резюмировала косметолог.