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Косметолог «раскусила» помолодевшую Успенскую 

Рамблер 2 часа назад
Косметолог «раскусила» помолодевшую Успенскую
Фото: РИА Новости
Косметолог Марта Орлова, оценивая изменения во внешности певицы Любови Успенской, заявила, что артистка сделала целую серию косметологических процедур и небольших пластических операций, сообщает «Комсомольская правда». При этом эксперт отмечает, что звезда шансона сама немало делает для того, чтобы выглядеть превосходно.
Ранее поклонники артистки в соцсетях отметили помолодевшее лицо 65-летней Успенской, отсутствие морщин и ее подтянутую фигуру. Марта Орлова заявила, что звезда выглядит великолепно, учитывая солидный возраст. При этом артистка, по словам эксперта, для достижения соответствующего эффекта не гнушается косметологических процедур.
«Линии натяжения и перераспределение тканей отчетливо свидетельствуют о височном лифтинге, блефаропластике (коррекция век), и также, предположительно, сделана ринопластика (изменение формы носа), причем, скорее всего, неоднократно», — пояснила специалист.
По ее словам, Успенская также регулярно делает инъекции гиалуроновой кислоты и бутулотоксина. При этом Орлова подчеркнула, что, судя по фигуре, певица явно занимается фитнесом, следит за питанием, использует массажи и обертывания.
«У неё фигура молодой женщины. Это не только природные данные, но и большой труд», — резюмировала косметолог.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Любовь Успенская на своей странице в Instagram заявила, что ищет донора яйцеклетки для «ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть». Певица в качестве основных требований отметила «красоту, ум, талант, здоровье, доброту и честность». На призыв артистки ответили подписчицы в соцсети, одной из которых стала внучка народного артиста СССР Олега Стриженова Александра.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Олег Стриженов , Любовь Успенская , Комсомольская правда
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