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Плющенко рассказал о попытке облить его кислотой 

Рамблер + ещё 6 23 минуты назад
Плющенко вспомнил о пытавшихся облить его кислотой женщинах
Фото: РИА Новости
Евгений Плющенко в очередной серии программы «ЯнаСупер», повествующей о жизни его супруги Яны Рудковской, вспомнил, как две женщины угрожали облить его кислотой и «вырезать всю семью». По словам фигуриста, тогда в дело вмешались полицейские.
Разговор о безопасности у звезд зашёл на фоне угроз, поступающих в соцсетях в адрес Рудковской и ее 6-летнего сына Саши. Как ранее сообщал «Рамблер», продюсер обратилась с заявлением в полицию. Одна из поклонниц пишет проклятия в адрес мальчика и даже угрожает убить его. В ленте Telegram-канала «Голубь мира» приведён скриншот одного из сообщений, в котором женщина заявляет, что живет в Сочи, её муж — полицейский, а сын Рудковской умрет 29 декабря в страшных муках на руках матери.
В программе продюсер заявила, что в ожидании развязки они усилили меры безопасности.
«Несмотря на то, что у нас есть три огромных собаки, которые охраняют территорию, и повсюду установлены камеры, мы усилили охрану дома и личную охрану», — отметила Рудковская, подчеркнув, что угрозы пишут «абсолютно больные люди, от которых никогда не знаешь, чего можно ожидать».
Евгений Плющенко также заявил, что ранее чуть было не пострадал от двух невменяемых женщин, которые от угроз перешли к действиям.
«Был случай, когда звонили две женщины и угрожали, что узнают мой адрес, обольют кислотой, порежут, вырежут всю семью. Они приехали к моей квартире и находились уже около двери, высматривали меня. Но вмешались органы, и спасибо им за это, что они помогли», — заявил фигурист.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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