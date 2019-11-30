Солнцев был замечен с дочкой пожилой супруги

Супруга Гогена Солнцева, 64-летняя Екатерина Терешкович, не вылезает из больниц.
По словам скандального артиста, ее лечат от алкогольной зависимости, но все бесполезно. Вот и сейчас она находится в клинике.
А ее молодой супруг утешается с ее же дочерью и своей падчерицей Полиной Терешкович.
Недавно их видели вместе на праздновании дня рождения Дианы Бичаровой, продюсера. Пара абсолютно не скрывала своих отношений, — пишет Teleprogramma.pro.
Ранее Гоген и Полина летали отдыхать.
Стало понятно, почему Екатерина не сдержала своих чувств, набросившись с кулаками на дочь в эфире телепрограммы. Женщина просто была вне себя от обиды и ревности.
Как писал «Рамблер», о своей жене шоумен старается не говорить, а любые вопросы о Терешкович выводят его из состояния равновесия.
При этом Солнцев заявлял, что из-за проблем с алкоголем Екатерина Терешкович нуждается в лечении у психиатра и даже лежала в специализированной клинике.