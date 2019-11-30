Солнцев был замечен с дочкой пожилой супруги

Гоген Солнцев закрутил роман с дочерью жены

Супруга Гогена Солнцева, 64-летняя Екатерина Терешкович , не вылезает из больниц.

По словам скандального артиста, ее лечат от алкогольной зависимости, но все бесполезно. Вот и сейчас она находится в клинике.

А ее молодой супруг утешается с ее же дочерью и своей падчерицей Полиной Терешкович.

Недавно их видели вместе на праздновании дня рождения Дианы Бичаровой, продюсера. Пара абсолютно не скрывала своих отношений, — пишет Teleprogramma.pro.

Ранее Гоген и Полина летали отдыхать.

Стало понятно, почему Екатерина не сдержала своих чувств, набросившись с кулаками на дочь в эфире телепрограммы. Женщина просто была вне себя от обиды и ревности.

Как писал «Рамблер», о своей жене шоумен старается не говорить, а любые вопросы о Терешкович выводят его из состояния равновесия.