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Гоген Солнцев был замечен с дочерью жены 

Рамблер + ещё 1 28 минут назад
Солнцев был замечен с дочкой пожилой супруги
Фото: Instagram
Супруга Гогена Солнцева, 64-летняя Екатерина Терешкович, не вылезает из больниц.
По словам скандального артиста, ее лечат от алкогольной зависимости, но все бесполезно. Вот и сейчас она находится в клинике.
А ее молодой супруг утешается с ее же дочерью и своей падчерицей Полиной Терешкович.
Недавно их видели вместе на праздновании дня рождения Дианы Бичаровой, продюсера. Пара абсолютно не скрывала своих отношений, — пишет Teleprogramma.pro.
Ранее Гоген и Полина летали отдыхать.
Стало понятно, почему Екатерина не сдержала своих чувств, набросившись с кулаками на дочь в эфире телепрограммы. Женщина просто была вне себя от обиды и ревности.
Как писал «Рамблер», о своей жене шоумен старается не говорить, а любые вопросы о Терешкович выводят его из состояния равновесия.
При этом Солнцев заявлял, что из-за проблем с алкоголем Екатерина Терешкович нуждается в лечении у психиатра и даже лежала в специализированной клинике.
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Комментарии11 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев
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