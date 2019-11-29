Сафронов ждал звонка от Эрнста и Пугачевой после фокуса на телевидении

Иллюзионисты братья Сафроновы стали гостями программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии средний из них Сергей рассказал, как он ждал звонка от известных людей после трюка, который они продемонстрировали в эфире программы «Что? Где? Когда?»

«Нам позвонили и спросили, сможем ли мы исчезнуть все втроем в прямом эфире. Это был невероятный номер в «Нескучном саду». После фокуса я приехал домой, затем купил на все свои деньги мобильный телефон, самый дешевый и стал ждать. Я даже ночью с ним не расставался. Сначала я ждал, когда позвонит Цекало. Потом думал, что сейчас позвонит Эрнст. Потом стал рассуждать, что позвонит Пугачева и скажет: «Ребята, давайте делать иллюзионное шоу». Никто не звонил. Я подумал, что, наверное, разыскивают номер моего телефона. Набрался терпения. Звонков не было. Я понял, что слава не наступит, если ее просто ждать. Надо трудиться и работать», — заявил Сергей Сафронов.

Как он отметил, у них никогда не было продюсера, спонсоров, инвесторов. Всех успехов братья добились сами. «Каждый рубль, заработанный на корпоративах, мы вкладывали в развитие наших фокусов. Мы шли на строительный рынок. Закупали фанеры, шуруповерты, дрели. Придумывали новые номера», — заметил иллюзионист.

При этом он признался, что сегодня они могут считать себя известными людьми. «Вот вы нас позвали на свою программу. Это показатель, что мы известны. Здесь до нас сидели наши кумиры и легенды. Это для нас большая честь. Спасибо, что мы ее заслужили», — заявил Сергей Сафронов.