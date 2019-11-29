Звезда «Кадетства» десять лет содержал чужого ребёнка

Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов в эфире программы «На самом деле» узнал , что в течение 10 лет финансово поддерживал ребёнка, которому не является биологическим отцом. Бывшую жену актера на чистую воду вывел детектор лжи.

Емельянов познакомился с Кристиной Дехант, когда ему было 17 лет, а ей 21 год. Разница в возрасте не смутила влюблённых, они поженились, но спустя всего месяц совместной жизни решили развестись. Девушка вскоре заявила артисту, что беременна. Емельянов, как порядочный мужчина, предложил Дехант финансовую помощь.

Много лет актёр отправлял бывшей жене по 20 тысяч рублей ежемесячно на содержание ребёнка. Когда девушка запросила больше, его стали терзать сомнения.

«Сумма выросла от 20 тысяч рублей до 50. А на Новый год Кристина попросила увеличить сумму до 100 тысяч. Я затеял все не оттого, что трачусь, просто действительно захотелось узнать правду», — объяснил артист своё появление в программе.

Выяснилось, что в настоящее время Дехант живет в одной квартире с молодым человеком по имени Никита, которого ее сын называет «папой». Услышав в свой адрес вопрос, является ли Емельянов биологическим отцом ребёнка, девушка ответила «да». Однако детектор лжи показал, что она солгала.