Актер из сериала «Солдаты» прокомментировал избиение 

Актер Вячеслав Гришечкин назвал глупостью информацию о напавшем на него молодом человеке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам актера, он чувствует себя прекрасно.
«Глупости, полные глупости», — так прокомментировал он новости об избиении.
Как сообщал «Рамблер», ранее появилась информация, что Гришечкина избили в ночь на 29 ноября в его квартире в Москве. По данным Mash, на актера напал 24-летний студент Джимшит Б., которому Гришечкин помог с регистрацией в столице.
По данным РЕН ТВ, врачи диагностировали у актера травму головы, но от госпитализации он отказался.