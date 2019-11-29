Актер из сериала «Солдаты» прокомментировал избиение

Актер Вячеслав Гришечкин назвал глупостью информацию о напавшем на него молодом человеке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам актера, он чувствует себя прекрасно.

«Глупости, полные глупости», — так прокомментировал он новости об избиении.

Как сообщал «Рамблер», ранее появилась информация, что Гришечкина избили в ночь на 29 ноября в его квартире в Москве. По данным Mash , на актера напал 24-летний студент Джимшит Б., которому Гришечкин помог с регистрацией в столице.

По данным РЕН ТВ, врачи диагностировали у актера травму головы, но от госпитализации он отказался.