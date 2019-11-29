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Актер из сериала «Солдаты» прокомментировал избиение 

Рамблер + ещё 19 1 час назад
Актер из сериала «Солдаты» прокомментировал избиение
Фото: kino-teatr.ru
Актер Вячеслав Гришечкин назвал глупостью информацию о напавшем на него молодом человеке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам актера, он чувствует себя прекрасно.
«Глупости, полные глупости», — так прокомментировал он новости об избиении.
Как сообщал «Рамблер», ранее появилась информация, что Гришечкина избили в ночь на 29 ноября в его квартире в Москве. По данным Mash, на актера напал 24-летний студент Джимшит Б., которому Гришечкин помог с регистрацией в столице.
По данным РЕН ТВ, врачи диагностировали у актера травму головы, но от госпитализации он отказался.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Вячеслав Гришечкин
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