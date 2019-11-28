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Участника шоу «Танцы» заподозрили в мошенничестве 

Рамблер 1 час назад
Участника шоу «Танцы» заподозрили в мошенничестве
Фото: Instagram
Бывшего участника шоу «Танцы» Эльсевара Мурадова подозревают в мошенничестве, пишет StarHit.
В полицию обратилась танцовщица из Казани, заявив, что Мурадов воспользовался своей узнаваемостью и собрал танцевальный коллектив из 20 девушек, пообещав им участие в клипах популярных исполнителей. Он активно собирал с девушек деньги на костюмы и другие нужды группы, а затем скрылся с деньгами.
Пострадавшая девушка рассказала, что Мурадов придумывал и другие способы выуживания денег: заявлял, что должен банку 8 млн рублей, утверждал, что у него проблемы со здоровьем, просил помочь с лечением отца.
«Говорил, что ему негде жить, нечего есть, просил скинуть на еду, присылал фото, как он лежит в больнице, как сидит на улице под дождем с пакетом вещей, как ночует в подъезде. (…) Позанимал у нас деньги, а после того как я начала трясти с него расписку, скрылся», — рассказала танцовщица в соцсетях.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , StarHit , Казань
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