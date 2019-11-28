Участника шоу «Танцы» заподозрили в мошенничестве

Бывшего участника шоу «Танцы» Эльсевара Мурадова подозревают в мошенничестве, пишет StarHit.

В полицию обратилась танцовщица из Казани , заявив, что Мурадов воспользовался своей узнаваемостью и собрал танцевальный коллектив из 20 девушек, пообещав им участие в клипах популярных исполнителей. Он активно собирал с девушек деньги на костюмы и другие нужды группы, а затем скрылся с деньгами.

Пострадавшая девушка рассказала, что Мурадов придумывал и другие способы выуживания денег: заявлял, что должен банку 8 млн рублей, утверждал, что у него проблемы со здоровьем, просил помочь с лечением отца.