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Лещенко: «Пенсия — кощунство над людьми» 

Рамблер 27 минут назад
Лещенко: «Пенсия — кощунство над людьми»
Фото: РИА Новости
Пенсии в России — «просто кощунство над людьми», рассуждать об их размере «нечего», а надо просто его увеличить. Об этом «Царьграду» заявил певец Лев Лещенко.
«Царьград» — телеканал. Среди прочих передач на нем выходит программа «Дежурный по редакции». Ее ведущей является Мария Иваткина. В эпизоде шоу, который вышел в эфир накануне, среди прочих тем была затронута тема пенсионной реформы и недавнего постановления правительства о предельной величине базы для начисления страховой пенсии.
Принятие постановления приведет к тому, что граждане, доходы которых низкие, будут получать меньше пенсионных баллов. Журналистка опросила ряд экспертов, в том числе Льва Лещенко.
«Я пенсионер сам. Пенсия восемь тысяч. Я считаю, что это просто кощунство над людьми, вот и все», — заявил 77-летний Народный артист РСФСР.
Он отметил, что и вообразить не может, как бы на эти деньги «существовала» его жена Ирина, не будь она замужем за ним, а так живут многие россияне.
«Здесь нечего рассуждать. Надо просто увеличивать пенсии», — подытожил певец.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Лев Лещенко , Царьград ТВ
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