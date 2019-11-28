Лещенко: «Пенсия — кощунство над людьми»

Пенсии в России — «просто кощунство над людьми», рассуждать об их размере «нечего», а надо просто его увеличить. Об этом «Царьграду» заявил певец Лев Лещенко

«Царьград» — телеканал. Среди прочих передач на нем выходит программа «Дежурный по редакции». Ее ведущей является Мария Иваткина. В эпизоде шоу, который вышел в эфир накануне, среди прочих тем была затронута тема пенсионной реформы и недавнего постановления правительства о предельной величине базы для начисления страховой пенсии.

Принятие постановления приведет к тому, что граждане, доходы которых низкие, будут получать меньше пенсионных баллов. Журналистка опросила ряд экспертов, в том числе Льва Лещенко.

«Я пенсионер сам. Пенсия восемь тысяч. Я считаю, что это просто кощунство над людьми, вот и все», — заявил 77-летний Народный артист РСФСР.

Он отметил, что и вообразить не может, как бы на эти деньги «существовала» его жена Ирина, не будь она замужем за ним, а так живут многие россияне.