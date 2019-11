Аврил Лавин рассталась с парнем-миллиардером

Канадская певица Аврил Лавин рассталась со своим бойфрендом Филиппом Сарофимом, сыном миллиардера Файеза Сарофима, после почти двух лет отношений. Об этом сообщает издание US Weekly со ссылкой на источники.

Пара начала отношения в феврале 2018 года. Что именно стало причиной разрыва, не сообщается. Последний раз пару видели вместе в июле на шопинге в Западном Голливуде.

Аврил Лавин получила известность с выходом дебютного альбома Let Go в 2002 году. Она записала такие хиты, как Complicated, Sk8er Boi, I’m With You, My Happy Ending и Girlfriend. Релиз ее шестого альбома Head Above Water запланирован на 15 февраля. Последняя пластинка певицы, Avril Lavigne, вышла в 2013-м.