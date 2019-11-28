Обманул девушек: участника «Танцев» обвинили

Обманул 20 девушек: участника шоу «Танцы» разыскивают за мошенничество

Шоу «Танцы» на ТНТ стало очень популярным. Сейчас зрители следят уже за шестым сезоном проекта. Некоторые танцоры выросли, наблюдая за участниками этого телешоу, а другие уже не раз приходили и пробовали свои силы на главной танцевальной сцене страны. Однако уйти с выигрышем удалось немногим, а вот свою долю славы получил каждый участник проекта. Эльсевар Мурадов был участником 4 сезона.

По словам участниц коллектива, молодой человек заверял, что они будут сниматься в клипах лейбла. Он собирал с них деньги на костюмы. 20 девушек поверили Эльсевару и отдали свои сбережения. Каждый раз танцор придумывал, как вынудить людей дать ему денег. Он даже заверял, что его отцу нужно лечение и что банку он задолжал 8 миллионов рублей.

«Как мы в это все поверили, уже другой вопрос — вынос мозга был мощный. И в доверие неплохо втирался, предложил мне отношения, чтоб я еще раз повелась на какое-то дерьмо. Позанимал у нас деньги, а после того как я начала трясти с него расписку, скрылся», — рассказала одна из обманутых танцовщиц Аида в своем микроблоге.

Мурадов устраивал мастер-класс. фото: кадр из youtubeДевушка не стала бездействовать. Она обратилась в полицию и сообщила, о каких суммах идет речь, написав заявление на Мурада. Также Аида обратилась к девушкам и попросила их не вестись на слова альфонса. В своем микроблоге она разместила видео, которые получала от мошенника. На них он жалуется на свое здоровье. Рэпер Эльман также опроверг информацию о съемках клипа и отметил, что они не приглашали людей сниматься в роликах за деньги.

«Не ведитесь на мошеннические махинации», — предупредил он в Instagram.

Добавим, что аккаунты самого Эльсевара оказались заблокированы.