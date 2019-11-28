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Шоу-бизнес

Обманул 20 девушек: участника шоу «Танцы» разыскивают за мошенничество 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
Обманул девушек: участника «Танцев» обвинили
Фото: INSTAGRAM.COM/MAORIMURADOV
Шоу «Танцы» на ТНТ стало очень популярным. Сейчас зрители следят уже за шестым сезоном проекта. Некоторые танцоры выросли, наблюдая за участниками этого телешоу, а другие уже не раз приходили и пробовали свои силы на главной танцевальной сцене страны. Однако уйти с выигрышем удалось немногим, а вот свою долю славы получил каждый участник проекта. Эльсевар Мурадов был участником 4 сезона.
Молодой человек прекрасно владеет стилем хип-хоп, который и преподавал в разных танцевальных школах. После шоу он стал узнаваем, поэтому Эльсевар стала давать много мастер-классов и однажды приехал в Казань, чтобы там показать свои умения. Но похоже, что в тот момент парень решил получить легкие деньги. Для этого он придумал план. Мурадов основал в Казани танцевальную группу почти из одних девушек и заверил, что они будут сотрудничать с компанией RAAVA MUSIC, в которую входят рэп-исполнители Джони, Эльман и Андро.
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Группа 4 Жасэ @jhasik_roma Родика Букшан @rodicabucsan Эльсевар Мурадов @maorimuradov Милена Глебова @milena_glebova Айгуля Бузаева @buzaeva_a Юлия Сувалова @3julikaginger9 Дима Богаченко @dmitry_bogach Руся @aleksa_rusetskaya Трек: Kisa — Boom boom Понравилось выступление? Оцените от 1 до 10) #тнт #танцы #танцынатнт #танцытнт #танцы5сезон #танцы5 #5сезон #dance #мигель #егордружинин #дружинин #татьянаденисова #денисова #ляйсанутяшева #утяшева #командамигеля #командаегорадружинина #кед #командататьяныденисовой

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По словам участниц коллектива, молодой человек заверял, что они будут сниматься в клипах лейбла. Он собирал с них деньги на костюмы. 20 девушек поверили Эльсевару и отдали свои сбережения. Каждый раз танцор придумывал, как вынудить людей дать ему денег. Он даже заверял, что его отцу нужно лечение и что банку он задолжал 8 миллионов рублей.
«Как мы в это все поверили, уже другой вопрос — вынос мозга был мощный. И в доверие неплохо втирался, предложил мне отношения, чтоб я еще раз повелась на какое-то дерьмо. Позанимал у нас деньги, а после того как я начала трясти с него расписку, скрылся», — рассказала одна из обманутых танцовщиц Аида в своем микроблоге.
Мурадов устраивал мастер-класс. фото: кадр из youtubeДевушка не стала бездействовать. Она обратилась в полицию и сообщила, о каких суммах идет речь, написав заявление на Мурада. Также Аида обратилась к девушкам и попросила их не вестись на слова альфонса. В своем микроблоге она разместила видео, которые получала от мошенника. На них он жалуется на свое здоровье. Рэпер Эльман также опроверг информацию о съемках клипа и отметил, что они не приглашали людей сниматься в роликах за деньги.
«Не ведитесь на мошеннические махинации», — предупредил он в Instagram.
Добавим, что аккаунты самого Эльсевара оказались заблокированы.
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Теги:
Шоу-бизнес , Казань
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