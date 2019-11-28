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Какие алименты получают дети знаменитостей 

Рамблер 29 минут назад
Какие алименты получают дети знаменитостей
Фото: Instagram
Герои скандальных разводов футболисты Александр Кержаков и Андрей Аршавин, а также звезда сериала «Кадетство» Александр Головин по решению судов платят алименты своим
детям. В том, какую сумму получают дети звездных пап, разбиралась «Комсомольская правда».
По данным издания, Александр Кержаков, попытавшийся забрать сына Артемия у своей бывшей жены, подписал с Миланой Тюльпановой мировое соглашение, урегулировав все спорные вопросы относительно ребенка. При этом Тюльпанова не стала скрывать сумму алиментов, которую ей ежемесячно должен выплачивать спортсмен, заявив, что она составляет «40 тысяч рублей».
Гораздо большую сумму платит своим детям другой футболист — Андрей Аршавин. Пять лет назад спортсмен подписал мировое соглашение с матерью его троих детей Юлией Барановской. Алименты составили 50% от доходов звезды футбола и составляли тогда почти 5 миллионов рублей. Однако сейчас Аршавин занимается тренерской работой и доходы у него упали, а также добавились выплаты на двухлетнюю дочь Есению от Алисы Казьминой. По решению суда он обязан платить дочери алименты в размере 1/8 заработка. Таким образом, каждый ребенок Андрея Аршавина получает сейчас около 300 тысяч рублей в месяц.
В свою очередь звезда сериала «Кадетство» Александр Головин боролся в суде за алименты на свою дочь с помощью адвокатов. В ноябре суд принял решение о ежемесячном платеже на содержание ребенка в сумме 22 тысячи 560 рублей (в размере двух минимальных размеров оплаты труда), отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее футболист Дмитрий Тарасов направил иск в суд, в котором потребовал уменьшить размер ежемесячных алиментов старшей дочери Ангелине до 50 тысяч рублей. По словам адвоката Сергея Жорина, спортсмен за шесть лет накопил долги по алиментам для дочери на 15 миллионов рублей. Позже Жорин уточнил, что долги спортсмена по алиментам составляют почти 7,5 миллиона рублей, а неустойка — еще 8,5 миллиона.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Милана Тюльпанова , Дмитрий Тарасов , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Александр Головин , Юлия Барановская , Александр Кержаков , Комсомольская правда
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