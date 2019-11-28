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Бочкарева дала повод предполагать о свадьбе 

Рамблер 28 минут назад
Бочкарева дала повод предполагать о свадьбе
Фото: Instagram
Актриса Наталья Бочкарева опубликовала в Instagram фото в белом платье. На снимке она стоит на берегу моря с букетом цветов.
«Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!», — подписала фотографию актриса.
Подписчики Бочкаревой предположили, что она вышла замуж, и пожелали ей счастья.
«Вы невеста?», «Ого! Вы вышли замуж?», — написали ей в комментариях.
Наталья Бочкарева была замужем за адвокатом Николаем Борисовым. В браке родились двое детей — Иван и Мария. В 2010 году брак распался.
Как ранее сообщал «Рамблер», в конце сентября звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева была задержана в Москве с кокаином. В Сети было опубликовано видео, на котором актриса, остановленная инспекторами ДПС, признается, что имеет при себе «остатки наркотического средства, кокаин».
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Николай Борисов , Наталья Бочкарева , ГИБДД
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