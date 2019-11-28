Бочкарева дала повод предполагать о свадьбе

Актриса Наталья Бочкарева опубликовала в Instagram фото в белом платье. На снимке она стоит на берегу моря с букетом цветов.

«Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!», — подписала фотографию актриса.

Подписчики Бочкаревой предположили, что она вышла замуж, и пожелали ей счастья.

«Вы невеста?», «Ого! Вы вышли замуж?», — написали ей в комментариях.

Наталья Бочкарева была замужем за адвокатом Николаем Борисовым . В браке родились двое детей — Иван и Мария. В 2010 году брак распался.