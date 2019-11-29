Доронина попала в больницу

Посвященный Дорониной эпизод «Прямого эфира» был показан на «России» вчера. Он получил название «Куда пропала народная артистка СССР Татьяна Доронина?».

В ходе него ее друзья и коллеги рассказали, что в настоящее время актриса находится в больнице по причине стресса из-за ситуации в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького.

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Доронина была назначена президентом этого театра, а до того на протяжении более чем 30 лет была его директором и художественным руководителем.

Вчера в ходе «Прямого эфира» актриса Лидия Матасова рассказала, что Доронина переживает уход с должности худрука МХАТа имени Горького трагически.