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Происшествия

Доронина попала в больницу 

Рамблер + ещё 16 15 минут назад
Актриса Татьяна Доронина попала в больницу из-за стресса, вызванного ситуацией во МХАТе имени Горького. Об этом, как сообщают «Дни.ру», стало известно на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия».
Посвященный Дорониной эпизод «Прямого эфира» был показан на «России» вчера. Он получил название «Куда пропала народная артистка СССР Татьяна Доронина?».
В ходе него ее друзья и коллеги рассказали, что в настоящее время актриса находится в больнице по причине стресса из-за ситуации в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Доронина была назначена президентом этого театра, а до того на протяжении более чем 30 лет была его директором и художественным руководителем.
Вчера в ходе «Прямого эфира» актриса Лидия Матасова рассказала, что Доронина переживает уход с должности худрука МХАТа имени Горького трагически.
«Почти весь этот год она находилась в мощнейшем сильном стрессе», — высказал, в свою очередь, мнение актер Андрей Чубченко.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , СССР , Лидия Матасова , Андрей Чубченко , Андрей Малахов , Татьяна Доронина
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