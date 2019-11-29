Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Вымирающая и нищая: Названы причины бед Украины
Вымирающая и нищая: Названы причины бед Украины
Украина
Выше, чем в NASA: Зарплату Рогозина оправдали
Выше, чем в NASA: Зарплату Рогозина оправдали
Наука и техника
Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за гей-пропаганды
Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за гей-пропаганды
В мире
Украина показала новое оружие
Украина показала новое оружие
Оружие

Актриса Татьяна Доронина попала в больницу 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Актриса Татьяна Доронина госпитализирована
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина попала в больницу, сообщают «Дни.ру».
Официальная причина ее госпитализации неизвестна. Отмечается, что актриса похудела более чем на 20 килограммов из-за стресса. Кроме того, Доронина перестала выходить на связь с друзьями и коллегами, пишет издание. «Как я понимаю, почти весь этот год она находилась в мощнейшем сильном стрессе. Сейчас она чувствует себя лучше. Она восстанавливается в госпитале», — рассказал заслуженный артист России Андрей Чубченко.
Летом актеры МХАТа записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием вернуть на должность худрука Татьяну Доронину. По словам актрисы Лидии Матасовой, Доронину вынудили подписать соглашение об уходе с поста худрука театра. «Дело в том, что ее, по сути, обманули, когда в декабре ей предложили стать почетным президентом, а должность худрука-директора занял Эдуард Бояков», — пояснила Матасова. Она отметила, что против нового руководства выступают около 30 человек из труппы.
Татьяна Доронина — советская российская актриса театра и кино, театральный режиссер. Она снялась в таких фильмах, как «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе», «Мачеха» и «Старшая сестра». Она работала худруком МХАТ имени Горького с 1987 по 2018 год.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Последние новости
Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге Минтруд поставил точку в вопросе выходного 31 декабря Минтруд поставил точку в вопросе выходного 31 декабря
Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , СССР , Андрей Чубченко , Татьяна Доронина , Эдуард Бояков , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вымирающая и нищая: Названы причины бед Украины
Вымирающая и нищая: Названы причины бед Украины 37
Выше, чем в NASA: Зарплату Рогозина оправдали
Выше, чем в NASA: Зарплату Рогозина оправдали 226
Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за гей-пропаганды
Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за гей-пропаганды 1
Украина показала новое оружие
Украина показала новое оружие 248
Военные из РФ ограбили и избили водителя за замечание
Военные из РФ ограбили и избили водителя за замечание 2
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение