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«Совсем сдурела»: Сябитова показала обнаженное фото 

Рамблер + ещё 2 22 минуты назад
«Совсем сдурела»: Сябитова показала обнаженное фото
Фото: РИА Новости
Пользователи Instagram раскритиковали ведущую программы «Давай поженимся!» Розу Сябитову, которая на своей странице разместила обнаженное фото. Звезда заявила, что чувствует себя сексуальнее «юных полногрудых прелестниц», а ее подписчики посчитали, что 57-летняя телесваха выжила из ума.
Пост появился в ленте Сябитовой 28 ноября. В нем оказались размещены несколько фотографий, в том числе иллюстрирующих активный образ жизни, который ведёт телеведущая. Однако максимальное внимание поклонников привлёк снимок, где Сябитова повёрнута вполоборота к камере на розовом фоне, при этом на ней не заметно никакой одежды.
«Кто мы — Женщины, которым за 50 лет? Как сказала мудрая Изабелла Росселлини, «Возраст — это свобода!». Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты — свободна!» — написала телезвезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Сябитова также подчеркнула, что «в этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице».
Подписчики ведущей «Давай поженимся!» резко отреагировали на ее пост.
«Совсем сдурела Роза на старости лет», — заметила пользовательница под ником utyasheva_aida.
«А что вы в 30 лет и 40 не раздевались? Что случилось с вами после 50? В чем крутость?» — задалась вопросом takobzeva2016.
«Даааааа…Чем старше, тем чуднее…» — подчеркнула irinashmakovaand.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Изабелла Росселлини , Роза Сябитова
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