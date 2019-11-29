«Совсем сдурела»: Сябитова показала обнаженное фото

Пользователи Instagram раскритиковали ведущую программы «Давай поженимся!» Розу Сябитову , которая на своей странице разместила обнаженное фото. Звезда заявила, что чувствует себя сексуальнее «юных полногрудых прелестниц», а ее подписчики посчитали, что 57-летняя телесваха выжила из ума.

Пост появился в ленте Сябитовой 28 ноября. В нем оказались размещены несколько фотографий, в том числе иллюстрирующих активный образ жизни, который ведёт телеведущая. Однако максимальное внимание поклонников привлёк снимок, где Сябитова повёрнута вполоборота к камере на розовом фоне, при этом на ней не заметно никакой одежды.

«Кто мы — Женщины, которым за 50 лет? Как сказала мудрая Изабелла Росселлини, «Возраст — это свобода!». Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты — свободна!» — написала телезвезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Сябитова также подчеркнула, что «в этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице».

Подписчики ведущей «Давай поженимся!» резко отреагировали на ее пост.

«Совсем сдурела Роза на старости лет», — заметила пользовательница под ником utyasheva_aida.

«А что вы в 30 лет и 40 не раздевались? Что случилось с вами после 50? В чем крутость?» — задалась вопросом takobzeva2016.