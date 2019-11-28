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«Телефончик оставь»: Дробыш подшутил над Пресняковым в женском обличье 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Дробыш подшутил над Пресняковым в женском обличье
Фото: globallookpress.com
53-летний композитор по достоинству оценил Instagram-перевоплощение бывшего зятя Пугачевой.
51-летний Владимир Пресняков-младший решил поэкспериментировать со своей внешностью с помощью специального приложения в соцсети. Музыкант записал для поклонников видеообращение, представ перед объективом камеры с виртуальными рыжими волосами и с прямой удлиненной челкой. Именно с такой прической некогда ходила его нынешняя возлюбленная Наталья Подольская.
«Я Наташа Подольская… Ну вот, такая я баба», — поиронизировал бывший зять Аллы Борисовны.
Одним из первых Instagram-перевоплощение Преснякова-младшего оценил 53-летний Виктор Дробыш, он подшутил над исполнителем, опубликовав забавный комментарий под его видеороликом на личной страничке микроблога.
«Телефончик оставь!» — обратился к Владимиру музыкальный продюсер.
Примечательно, что весь текст в ролике Пресняков-младший произносил с совершенно серьезным лицом. Напомним, что у музыканта есть старший 28-летний сын Никита от певицы Кристины Орбакайте. В браке с Натальей Подольской артист во второй раз стал отцом. Выпускница «Фабрики звезд» родила возлюбленному сына, в июле Артемию исполнилось четыре годика. Звездные родители мальчика устроили для именинника детскую вечеринку с аниматорами. На празднике по случаю дня рождения младшего братика побывал и Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой.
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Теги:
Шоу-бизнес , Алена Краснова , Кристина Орбакайте , Наталья Подольская , Виктор Дробыш , Никита Пресняков
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