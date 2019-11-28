Пригожин призвал не считать деньги в кармане Ротару

Пригожин призвал не лезть к Ротару в карман

Ранее, как сообщал «Рамблер», стала известна сумма, которую менеджеры Ротару просят за вступление певицы на корпоративе — 60 тысяч долларов (3,8 млн рублей).

Пригожин заявил, что для людей, вращающихся в шоу-бизнесе, эта информация давно не секрет.

«Не люблю считать чужие деньги, чужие гонорары. В Америке звезда первой величины зарабатывает от миллиона долларов и выше. Наши артисты в этом отношении являются самыми скромными», — подчеркнул продюсер.

Он пояснил, что львиную долю полученного гонорара, артисты тратят на содержание коллектива, сценические костюмы, постановку номеров. При этом, по его словам, высокие ценники на выступления звезд эстрады лишний раз показывают, что люди их любят, хотят видеть и слышать, поэтому готовы платить.

«Мы во всем ищем укоры, осуждение… Почему нам просто не порадоваться за артистов?» — отметил Пригожин.

При этом продюсер подчеркнул, что нередко, выступая, например, на благотворительных концертах, звезды «уходят в минус»: сами ничего не получают, но коллективу за работу обязаны заплатить.