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Пригожин призвал не лезть к Ротару в карман 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
Пригожин призвал не считать деньги в кармане Ротару
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин прокомментировал НСН информацию о размере гонорара Софии Ротару на корпоративах в России. Продюсер заявил, что не любит считать чужие деньги, но подчеркнул, что отечественные звёзды зарабатывают гораздо меньше западных артистов «того же калибра».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стала известна сумма, которую менеджеры Ротару просят за вступление певицы на корпоративе — 60 тысяч долларов (3,8 млн рублей).
Пригожин заявил, что для людей, вращающихся в шоу-бизнесе, эта информация давно не секрет.
«Не люблю считать чужие деньги, чужие гонорары. В Америке звезда первой величины зарабатывает от миллиона долларов и выше. Наши артисты в этом отношении являются самыми скромными», — подчеркнул продюсер.
Он пояснил, что львиную долю полученного гонорара, артисты тратят на содержание коллектива, сценические костюмы, постановку номеров. При этом, по его словам, высокие ценники на выступления звезд эстрады лишний раз показывают, что люди их любят, хотят видеть и слышать, поэтому готовы платить.
«Мы во всем ищем укоры, осуждение… Почему нам просто не порадоваться за артистов?» — отметил Пригожин.
При этом продюсер подчеркнул, что нередко, выступая, например, на благотворительных концертах, звезды «уходят в минус»: сами ничего не получают, но коллективу за работу обязаны заплатить.
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Комментарии3 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , София Ротару , Иосиф Пригожин
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