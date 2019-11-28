«Сложно с ней жить»: Данко вспомнил о связи с Лолитой

Котлеты и походы в роддом: кто был «за хозяйку» в союзе Лолиты и Данко

Певец Данко ( Александр Фадеев ) известен россиянам не столько своими песнями, сколько семейными историями и многочисленными романтическими похождениями.

Вся страна обсуждала некрасивое поведение артиста по отношению к его бывшей гражданской жене Наталье Устюменко и их младшей дочке Агате, имеющей серьезные проблемы со здоровьем, а также его хождения по телешоу и его последнюю пассию — девушку-диджея Марию Силуянову.

Недавно его имя вновь появилось на страницах газет, причем на этот раз певцу припомнили один из его старых романов, главной героиней которого была певица Лолита Милявская

Роман этот приключился еще в 2008-2009 годах, и теперь, когда Лола разбежалась со своим пятым официальным мужем, Дмитрием Ивановым , Данко не упустил возможности кинуть камень в огород бывшей, напомнив, что он тоже от нее натерпелся.

Портал Teleprogramma.pro решил вспомнить, кто был «за хозяйку» в союзе Лолиты и Данко. Кто кому подавал кофе в постель? А посуда! Кто мыл посуду?

Стал циником из-за несчастной любви

Еще в 90-х годах у Фадеева, в ту пору танцовщика из труппы Большого театра, случилась большая любовь с Алисой Хазановой , дочкой знаменитого Геннадия Хазанова . К несчастью, родителям его избранницы потенциальный зять не пришелся по душе, и они отправили дочь учиться в Нью-Йорк

Боль этой потери долго не отпускала Александра, и во многом именно она подтолкнула его к созданию музыкальной карьеры — он хотел доказать Алисе, ее маме и папе, что его зря считали «пустым местом».

Бросившей его девушке, вышедшей замуж за другого и родившей ребенка, он посвятил трогательную песню «Малыш», но душевно изменился — стал более черствым и циничным.

Возможно, оттуда и его странный союз с Натальей, которая в 2014 и 2014 году родила ему двух дочерей, но от которой он за эти 10 лет не раз уходил к другим женщинам. Когда первой дочке, Софье, было всего четыре года, «запасным аэродромом» Данко стала постель Лолиты.

Служебный роман

Как позже признавалась Лолита, глаз на симпатичного певца она положила еще в 2000 году, когда он находился на взлёте, а она как раз переживала расставание с Александром Цекало и развал их кабаре-дуэта «Академия».

Уже тогда, при первом знакомстве, женщина отметила, что Данко — «классный мужик», но шанс прибрать его к рукам представился ей лишь годы спустя.

Слухи о том, что между Данко и бывшей женой Цекало есть что-то, выходящее за рамки дружбы, появились, когда они начали подозрительно часто появляться вместе в телецентре «Останкино» , а затем и на различных светских мероприятиях.

Лолита стала продюсером Саши и поначалу они утверждали, что связывает их только работа. Но когда поцелуи и держания за руки стали прилюдными, влюбленные сбросили эту завесу тайны и признали, что они — пара.

Данко и Лолита могли завести ребенка

Как и пятый муж Лолы — Дмитрий Иванов, Данко был младше Милявской. В данном случае всего на шесть лет, но эта разница всё же чувствовалась, ведь Лола начала по-матерински опекать любимого.

Под ее чутким руководством певец поменял имидж и в целом вел себя как ее «подшефный».

Они прожили вместе один год и вели при этом нормальную семейную жизнь — работали вместе, ходили по супермаркетам. Лолита, как по-настоящему хорошая хозяйка, с удовольствием варила любимому супы и жарила котлеты.

Как сообщило в феврале 2009 года одно из изданий, их пара даже была замечена в одном из столичных перинатальных центров. Около двух часов они вместе провели в кабинете врача, после чего Данко бродил по расположенному на первом этаже магазину с товарами для детей, будто присматривая что-то для ребенка.

Поползли слухи, что Милявская беременна, либо они с Сашей только планируют общего малыша — братика или сестричку дочки певца Сони Фадеевой и дочки Лолиты Евы Цекало, подрастающей в Киеве под опекой своей бабушки.

Но общих детей у пары всё же не получилось и вскоре они расстались. Как стало известно чуть позже, из-за профессионального игрока в сквош Дмитрия Иванова — новой любви Лолиты.

«Свалил бы, только пятки сверкали»

В первое время после расставания Данко страдал, так как его чувства к коллеге еще не остыли. Но теперь, спустя девять лет и несколько других женщин он вспоминает о романе с Лолой без ностальгии.

«Сложно с ней жить, у нее характер тяжелый. Я год с ней прожил и свалил бы сейчас, только пятки сверкали», — признался Александр в интервью Teleprogramma.pro.

Артист считает, что Дмитрий Иванов никогда не любил Лолиту и не любит — для него это был брак по расчету, а для Лолы — ради удовлетворения сексуальных потребностей.

И всё же, по мнению Данко, его бывшей стоит помириться с Димой, ведь «тот уже пообтесался как-то».