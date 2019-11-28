Табаков раскрыл секреты съемок эротических сцен

Табаков заступился за Асмус и раскрыл секреты съемок эротических сцен

Российский актер театра и кино Павел Табаков рассказал, как снимают постельные сцены в кино. Видео с ним появилось на YouTube-канале Mash Video.

Артист признался, что и сам участвовал в таких эпизодах больше 15 раз. Впервые ему пришлось сниматься в откровенной сцене в 17 лет во время работы над картиной «Орлеан». Табаков пояснил, что это обычная часть актерской профессии, однако о ней всегда договариваются заранее. Все детали, по его словам, заранее указываются в раскадровке, но российские режиссеры часто игнорируют эту часть работы.

«К моменту, когда в кадре нужно раздеться, на площадке остается минимум людей. Но даже в этом случае некоторые не готовы в кадре показать некоторые части своего тела. И здесь мы подходим к первой и самой очевидной уловке — дублеры», — рассказал артист.

Он отметил, что для актеров также существуют специальные приспособления, которые надевают на тело.

«У мужчин это специальный носок. Это небольшой чехол, который надевается на гениталии. У женщин — особые прокладки. А если сцена совсем откровенная, то на помощь приходит компьютерная графика», — пояснил актер.

Табаков добавил, что также существуют протезы, белье телесного цвета и накладные соски.

«Это не порно. Мы не спим с чужими женами и мужьями», — подчеркнул артист.

Он посоветовал зрителям идти на фильм «Текст», а тем, кто критикует сыгравшую в нем актрису Кристину Асмус , напомнил, что правдоподобный секс на экране — признак качественного кино.