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Табаков заступился за Асмус и раскрыл секреты съемок эротических сцен 

Lenta.ru 1 час назад
Табаков раскрыл секреты съемок эротических сцен
Фото: РИА Новости
Российский актер театра и кино Павел Табаков рассказал, как снимают постельные сцены в кино. Видео с ним появилось на YouTube-канале Mash Video.
Артист признался, что и сам участвовал в таких эпизодах больше 15 раз. Впервые ему пришлось сниматься в откровенной сцене в 17 лет во время работы над картиной «Орлеан». Табаков пояснил, что это обычная часть актерской профессии, однако о ней всегда договариваются заранее. Все детали, по его словам, заранее указываются в раскадровке, но российские режиссеры часто игнорируют эту часть работы.
«К моменту, когда в кадре нужно раздеться, на площадке остается минимум людей. Но даже в этом случае некоторые не готовы в кадре показать некоторые части своего тела. И здесь мы подходим к первой и самой очевидной уловке — дублеры», — рассказал артист.
Он отметил, что для актеров также существуют специальные приспособления, которые надевают на тело.
«У мужчин это специальный носок. Это небольшой чехол, который надевается на гениталии. У женщин — особые прокладки. А если сцена совсем откровенная, то на помощь приходит компьютерная графика», — пояснил актер.
Табаков добавил, что также существуют протезы, белье телесного цвета и накладные соски.
«Это не порно. Мы не спим с чужими женами и мужьями», — подчеркнул артист.
Он посоветовал зрителям идти на фильм «Текст», а тем, кто критикует сыгравшую в нем актрису Кристину Асмус, напомнил, что правдоподобный секс на экране — признак качественного кино.
В начале ноября Асмус расплакалась в эфире радиостанции, рассказывая о травле, которой подверглась из-за роли в ленте. Позднее ее приятель, сценарист Александр Цыпкин, рассказал, что артистке поступают угрозы после выхода «Текста».
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Теги:
Шоу-бизнес , Александр Цыпкин , Павел Табаков , Кристина Асмус
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