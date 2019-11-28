Мы не спим с чужими: Табаков заступился за Асмус

Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», Табаков рассказал телеграм-каналу «Мэш», как снимаются постельные сцены.

По его словам, они — часть актерского мастерства, они заранее обговариваются, репетиции проходят в одежде, во время съемок актеры закрывают интимные места накладками, на площадке в этот момент присутствует минимум людей, а реалистичными такие сцены делает компьютерная графика.

«Это не порно — мы не спим с чужими женами и мужьями», — рассказал он.

Также он упомянул, что скандал по поводу постельной сцены в том или ином фильме — признак того, что это кино качественное. По версии «СтарХита», таким образом Табаков заступился за коллегу Кристину Асмус, «затравленную» общественностью за участие в постельной сцене в фильме «Текст».