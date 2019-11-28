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Мы не спим с чужими: Табаков заступился за Асмус 

Рамблер 58 минут назад
Мы не спим с чужими: Табаков заступился за Асмус
Фото: РИА Новости
Актер Павел Табаков заступился за актрису Кристину Асмус. Об этом сообщает «СтарХит».
24-летний Табаков — сын Олега Табакова и Марины Зудиной. Он известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Звезда», «Орлеан», «Екатерина», «Дуэлянт», «Мертвое озеро», «Праздник».
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», Табаков рассказал телеграм-каналу «Мэш», как снимаются постельные сцены.
По его словам, они — часть актерского мастерства, они заранее обговариваются, репетиции проходят в одежде, во время съемок актеры закрывают интимные места накладками, на площадке в этот момент присутствует минимум людей, а реалистичными такие сцены делает компьютерная графика.
«Это не порно — мы не спим с чужими женами и мужьями», — рассказал он.
Также он упомянул, что скандал по поводу постельной сцены в том или ином фильме — признак того, что это кино качественное. По версии «СтарХита», таким образом Табаков заступился за коллегу Кристину Асмус, «затравленную» общественностью за участие в постельной сцене в фильме «Текст».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Павел Табаков , Кристина Асмус , Марина Зудина , Олег Табаков
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