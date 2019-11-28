Бородина назвала цену рекламного поста в Instagram

«По-божески»: Бородина назвала сумму рекламного поста у себя в Instagram

Ксения Бородина раскрыла свои заработки в Instagram. В настоящее время ведущая «Дома-2» входит в пятерку самых успешных блогеров России . На нее подписано 13,4 млн человек. Больше, чем у нее фолловеров только у Ольги Бузовой, Хабиба и Тимати

На YouTube-шоу «Алена, блин!» звезда развеяла слух о том, что Instagram стал убирать лайки. По крайней мере, у нее с ними все в порядке. Да если бы и было так, эта проблема блогера не беспокоит. Она уверенна, что рекламодателя интересует нечто иное. «Рекламодатель смотрит на статистику заходов, просмотров, охват им очень интересен», — сказала Ксения.

Бородина призналась, что за один пост она берет с рекламодателя 300-400 тыс. рублей.

«По-божески берешь. Говорят, Ивлеева ломит по 1 млн за пост», — заметила ведущая шоу. «Я слышала про это», — ответила Ксения.

Звезда рассказала, что раньше артисты работали чисто за бартер. Например, она рекламировала очки и пуховики и брала за это продвигаемый ею товар. Но потом поняла, что так не должно быть, ведь продавцы на ней зарабатывают. И одной из первых в России стала просить за услугу деньги.

«Мне даже звонили многие артисты и спрашивали: «А так можно что ли?». Постепенно появились целенаправленные блогеры, которые стали раскручивать свои странички, чтобы их монетизировать. Когда только появился Instagram, мы об этом не думали. Вначале выставляли еду, потом более интересные фотографии и только потом это все превратилось в площадку для пиара и купли-продажи», — вспомнила телеведущая.