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Бородина назвала цену рекламного поста в Instagram 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Бородина назвала цену рекламного поста в Instagram
Фото: РИА Новости
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина заявила, что берет за рекламный пост 300–400 тысяч рублей. Об этом она рассказала на YouTube-шоу «Алена, блин!».
По словам Бородиной, изначально она рекламировала различные продукты, получая их в свое пользование, а потом заметила, что на ней зарабатывают деньги.
«Мне очки за 300 долларов, а им — огромное состояние», — пояснила телеведущая.
По ее словам, она стала одной из первых в России, кто стал просить за рекламные посты оплату.
«Потом мне стали звонили многие артисты и спрашивать: «А что, так можно?» (…) Я увидела, что постепенно появились блогеры, которые стали раскручивать свои странички, чтобы их монетизировать. Когда только появился Instagram, мы об этом не думали», — рассказала она.
«Рамблер» писал, что ранее Ксения Бородина резко высказалась о хейтерах в соцсетях. Телеведущая отметила, что не намерена тратить время на выяснение того, почему некоторые люди негативно высказываются о знаменитостях и сравнила их с «грязью из-под ногтей».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Ксения Бородина
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