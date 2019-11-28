Бородина назвала цену рекламного поста в Instagram

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина заявила, что берет за рекламный пост 300–400 тысяч рублей. Об этом она рассказала на YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам Бородиной, изначально она рекламировала различные продукты, получая их в свое пользование, а потом заметила, что на ней зарабатывают деньги.

«Мне очки за 300 долларов, а им — огромное состояние», — пояснила телеведущая.

По ее словам, она стала одной из первых в России, кто стал просить за рекламные посты оплату.

«Потом мне стали звонили многие артисты и спрашивать: «А что, так можно?» (…) Я увидела, что постепенно появились блогеры, которые стали раскручивать свои странички, чтобы их монетизировать. Когда только появился Instagram, мы об этом не думали», — рассказала она.

«Рамблер» писал, что ранее Ксения Бородина резко высказалась о хейтерах в соцсетях. Телеведущая отметила, что не намерена тратить время на выяснение того, почему некоторые люди негативно высказываются о знаменитостях и сравнила их с «грязью из-под ногтей».