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Валерия против: Пригожин объяснил, зачем отрастил бороду 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Пригожин объяснил, зачем отрастил бороду
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин отрастил приятную бороду и показал фото с новым образом своим фолловерам. Восторгам не было предела! Особенно брутальный имидж пришелся по вкусу девушкам. Продюсера тут же сравнили с Челентано и Элджеем. А вот Валерии бородатый муж не понравился, об этом Иосиф рассказал Teleprogramma.pro.
«Почему сменил имидж? Да не знаю… Осенняя хандра называется, которой я не страдаю. Сейчас модно, все с бородой ходят. Я хочу, как все. Мне, если честно, еще было любопытно посмотреть какого цвета у меня борода, я не знал», — объяснил смену имиджа продюсер.
Но, похоже, что с модной бородой музыкальному деятелю ходить придется не долго — супруга ее не одобрила. А для примерного семьянина Пригожина мнение жены — практически закон.
«Вы как думаете, сбривать или оставлять бороду?», — неожиданно спросил Иосиф у нашего корреспондента.
«Если честно, мой муж тоже с бородкой, мне так больше нравится. Но, если жена против, лучше сбрить», — посоветовал журналист Teleprogramma.pro.
«Хорошо, договорились», — ответил Пригожин.
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Теги:
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин
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