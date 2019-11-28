Фадеев признался, за кого из своих артистов он пел сам

Музыкальный продюсер Максим Фадеев на сольном концерте в «Крокус сити холл» показал, что он сам исполняет хит «So long» проекта MALFA. Видеозапись выступления опубликовал Telegram-канал Super.ru.
Канал напомнил, что песня «So long» пару лет назад возглавляла как российские, так и международные чарты и все гадали, кто же является вокалистом коллектива с названием, одноименным лейблу Фадеева.
На видеозаписи, размещенной Telegram-каналом, Фадеев поет высоким голосом, похожим на женский.
«Теперь вы знаете, кто ее поет!» — заявил Фадеев после исполнения песни.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Максим Фадеев записал видеообращение, в котором заявил, что уволил всех артистов своего лейбла MALFA. Он добавил, что весь контент был отдан в безвозмездное пользование музыкантам, кроме двоих, с которыми ведутся судебные споры.