Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Общество
КНДР запустила "неопределенный" снаряд
КНДР запустила "неопределенный" снаряд
Армия
Партия Зеленского попалась на обмане
Партия Зеленского попалась на обмане
В мире

Шепелев высказался о сыне: «Появится желание — станет публичным человеком» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 46 минут назад
Шепелев высказался о будущем сына
Фото: РИА Новости
Гражданский муж ныне покойной Жанны Фриске сам воспитывает единственного сына Платона. Экс-солистка группы «Блестящие» скончалась от неоперабельной опухоли головного мозга в июне 2015 года. С тех пор Дмитрий Шепелев забрал к себе их общего наследника. По словам шоумена, иногда позволяет себе побаловать сынишку дорогими подарками. Ведущий программы «На самом деле» старается проводить все уикенды и каникулы вместе с Платоном. Кроме того, в их семью вошла нынешняя возлюбленная Дмитрия бизнесвумен Екатерина Тулупова. Ни для кого не секрет, что у избранниц Шепелева есть дочь от предыдущих отношений.
В недавнем интервью Дмитрий признался, что часто хвалит сына — за то, что малыш сам оделся, забил гол на игре или просто помог другу — за любую мелочь.
«Хочу, чтобы он во всем чувствовал мою поддержку», — заверил шоумен в беседе с letidor.ru.
При этом телеведущий с уверенностью заявил, что не будет создавать для Платона аккаунт в Instagram и других соцсетях. По мнению Дмитрия, малыш сам примет это решение, когда подрастет. Если он захочет вести микроблог, то Шепелев не станет ему это запрещать. Той же позиции телеведущий придерживается и в аспекте медийности. В будущем Платон сам выберет то направление, в котором ему будет комфортно развиваться.
«Появится желание — станет публичным человеком», — добавил Шепелев, заверив, что он не вправе принимать за сына такие решения.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Teleprogramma.pro: последние новости
«Грозили детей кислотой облить»: семье Иванова из «Рондо» угрожали расправой «Грозили детей кислотой облить»: семье Иванова из «Рондо» угрожали расправой «По-божески»: Бородина назвала сумму рекламного поста у себя в Instagram «По-божески»: Бородина назвала сумму рекламного поста у себя в Instagram Искусственные волосы, платье в «обтягон»: Волочкова снова разочаровала подписчиков Искусственные волосы, платье в «обтягон»: Волочкова снова разочаровала подписчиков
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Letidor.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт 288
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка 28
КНДР запустила «неопределенный» снаряд
КНДР запустила «неопределенный» снаряд 7
Партия Зеленского попалась на обмане
Партия Зеленского попалась на обмане
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма 23
Видео
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
00:43
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение