Шепелев высказался о будущем сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что старается хвалить сына за любой успех, однако иронизирует над своей популярностью, и не вправе решать за Платона, хочет ли он стать публичным человеком. Об этом он рассказал в интервью «Летидор»

«Я постоянно говорю ему о том, что горжусь им. Хвалю за любой успех, даже незначительный. Оделся, забил гол, помог другу — всегда хвалю. Хочу, чтобы он во всем чувствовал мою поддержку!» — заявил Шепелев.

При этом телеведущий отметил, что старается не придавать серьезного значения тому, что популярен, и не намерен создавать для сына аккаунт в Instagram и других соцсетях.

«Хочу, чтобы это был его собственный и осознанный выбор. Захочет — пусть заведет. Так же и с медийностью: появится желание — станет публичным человеком (у него для этого есть все возможности). Я не вправе принимать за него такие решения», — пояснил он.