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Шепелев высказался о будущем сына 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Шепелев высказался о будущем сына
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что старается хвалить сына за любой успех, однако иронизирует над своей популярностью, и не вправе решать за Платона, хочет ли он стать публичным человеком. Об этом он рассказал в интервью «Летидор».
«Я постоянно говорю ему о том, что горжусь им. Хвалю за любой успех, даже незначительный. Оделся, забил гол, помог другу — всегда хвалю. Хочу, чтобы он во всем чувствовал мою поддержку!» — заявил Шепелев.
При этом телеведущий отметил, что старается не придавать серьезного значения тому, что популярен, и не намерен создавать для сына аккаунт в Instagram и других соцсетях.
«Хочу, чтобы это был его собственный и осознанный выбор. Захочет — пусть заведет. Так же и с медийностью: появится желание — станет публичным человеком (у него для этого есть все возможности). Я не вправе принимать за него такие решения», — пояснил он.
«Рамблер» писал, что Дмитрий Шепелев воспитывает сына от популярной певицы Жанны Фриске, которая скончалась в июне 2015 года от рака мозга. Недавно стало известно, что телеведущий сделал предложение дизайнеру Екатерине Тулуповой.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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