Глушакова обязали выплатить ещё 32 млн экс-супруге

Суд обязал Глушакова выплатить ещё 32 млн рублей экс-супруге

Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы, таким образом увеличив сумму компенсации до 42 млн рублей, — цитирует юриста Агентство городских новостей «Москва».

После громкого развода Дарья требовала с Дениса алименты на содержание их общих детей. Она обвиняла футболиста в постоянных изменах, и даже в качестве подтверждения своих слов засняла видео, на котором Глушаков проводит время в компании женщин в сауне.

Изначально суд обязал игрока «Ахмата» выплатить 10 млн рублей бывшей супруге, однако теперь сумма возросла в несколько раз.

Как ранее писал News.ru, Глушаков обратился в суд с требованием взыскать со своей экс-супруги 204 млн рублей. Таким образом спортсмен намерен возместить понесённые им убытки и компенсировать моральный ущерб.