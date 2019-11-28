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Суд обязал Глушакова выплатить ещё 32 млн рублей экс-супруге 

News.ru + ещё 18 1 час назад
Глушакова обязали выплатить ещё 32 млн экс-супруге
Фото: РИА Новости
Адвокат футболиста Дениса Глушакова Алиса Образцова сообщила, что Мосгорсуд постановил увеличить сумму компенсации, которую полузащитник «Ахмата» должен выплатить своей бывшей жене Дарье.
Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы, таким образом увеличив сумму компенсации до 42 млн рублей, — цитирует юриста Агентство городских новостей «Москва».
После громкого развода Дарья требовала с Дениса алименты на содержание их общих детей. Она обвиняла футболиста в постоянных изменах, и даже в качестве подтверждения своих слов засняла видео, на котором Глушаков проводит время в компании женщин в сауне.
Изначально суд обязал игрока «Ахмата» выплатить 10 млн рублей бывшей супруге, однако теперь сумма возросла в несколько раз.
Как ранее писал News.ru, Глушаков обратился в суд с требованием взыскать со своей экс-супруги 204 млн рублей. Таким образом спортсмен намерен возместить понесённые им убытки и компенсировать моральный ущерб.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Денис Глушаков , Алиса Образцова , Мосгорсуд , АГН "Москва"
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