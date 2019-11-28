Ресторан Бузовой оштрафовали

Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой

Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию "Бузова Рест Компани", развивающую сеть ресторанов BUZfood популярной певицы Ольги Бузовой, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Компания привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ , предусматривающей ответственность за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований.

Установленное кодексом наказание для юрлиц за такое нарушение — штраф от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, либо приостановление деятельности предприятия. Также может применяться конфискация продукции. В чем конкретно состояло нарушение "Бузова Рест Компани", в материалах суда пока не уточняется.

На решение суда первой инстанции в течение 10 дней может быть подана апелляция. Административный штраф ответчик обязан уплатить не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу.

На сайте BUZfood упоминаются три ресторана этой сети. Оба московских — на Цветном бульваре и в ТРЦ "Вегас Крокус Сити" — по техническим причинам не работают. Первый из них, как уточняется, в связи с переездом. Кроме того, есть ресторан в ТРЦ "Галерея" в Петербурге.