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Политика

Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Ресторан Бузовой оштрафовали
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию "Бузова Рест Компани", развивающую сеть ресторанов BUZfood популярной певицы Ольги Бузовой, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Компания привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований.
Установленное кодексом наказание для юрлиц за такое нарушение — штраф от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, либо приостановление деятельности предприятия. Также может применяться конфискация продукции. В чем конкретно состояло нарушение "Бузова Рест Компани", в материалах суда пока не уточняется.
На решение суда первой инстанции в течение 10 дней может быть подана апелляция. Административный штраф ответчик обязан уплатить не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу.
На сайте BUZfood упоминаются три ресторана этой сети. Оба московских — на Цветном бульваре и в ТРЦ "Вегас Крокус Сити" — по техническим причинам не работают. Первый из них, как уточняется, в связи с переездом. Кроме того, есть ресторан в ТРЦ "Галерея" в Петербурге.
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Теги:
Шоу-бизнес , Москва
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