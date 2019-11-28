Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Общество
КНДР запустила "неопределенный" снаряд
КНДР запустила "неопределенный" снаряд
Армия
Погорела на отходах: задержана глава ростовского минздрава
Погорела на отходах: задержана глава ростовского минздрава
Происшествия

Пресняков-старший назвал идеального кандидата на Евровидение–2020 

News.ru 1 час назад
Пресняков раскрыл идеального кандидата на Евровидение
Фото: РИА Новости
Российский музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто больше всех достоин представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидении–2020.
Во время премии «Лидеры мнений — 2019» журналисты ФАН напомнили Преснякову, что о желании участвовать в состязании заявила певица Ольга Бузова.
Ольга, конечно, — трудяга, но абсолютно все в профессиональном сообществе уже сходятся на мнении, что ехать на Евровидение в 2020 году должен Александр Панайотов, — заявил артист.
Он также отметил, что опыт певца Филиппа Киркорова, предложившего Панайотову помощь в организации выступления, пригодится артисту.
Это был бы идеальный тандем, — сказал Пресняков.
Как News.ru писал ранее, организаторы Евровидения-2020 показали логотип конкурса. Новая эмблема представлена в виде прерывистого круга, состоящего из цветов флагов стран-участниц.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
News.ru: последние новости
Соседов: Бузовой не разрешат позорить Россию на Евровидении Соседов: Бузовой не разрешат позорить Россию на Евровидении «Он живой»: Никас Сафронов о застрявшем в унитазе сыне «Он живой»: Никас Сафронов о застрявшем в унитазе сыне Директор Аллегровой объяснил срыв концерта в Мурманске Директор Аллегровой объяснил срыв концерта в Мурманске 
Теги:
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Александр Панайотов , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт 82
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка 3
КНДР запустила «неопределенный» снаряд
КНДР запустила «неопределенный» снаряд 5
Рейтинг Зеленского рухнул
Рейтинг Зеленского рухнул 261
Москвичка дала в ухо полицейскому и разбила стекло в машине
Москвичка дала в ухо полицейскому и разбила стекло в машине 107
Видео
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
00:43
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
В мире
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
04:10
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть