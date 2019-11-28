Пресняков раскрыл идеального кандидата на Евровидение

Пресняков-старший назвал идеального кандидата на Евровидение–2020

Российский музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто больше всех достоин представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидении–2020.

Во время премии «Лидеры мнений — 2019» журналисты ФАН напомнили Преснякову, что о желании участвовать в состязании заявила певица Ольга Бузова

Ольга, конечно, — трудяга, но абсолютно все в профессиональном сообществе уже сходятся на мнении, что ехать на Евровидение в 2020 году должен Александр Панайотов, — заявил артист.

Он также отметил, что опыт певца Филиппа Киркорова , предложившего Панайотову помощь в организации выступления, пригодится артисту.

Это был бы идеальный тандем, — сказал Пресняков.

Как News.ru писал ранее, организаторы Евровидения-2020 показали логотип конкурса. Новая эмблема представлена в виде прерывистого круга, состоящего из цветов флагов стран-участниц.