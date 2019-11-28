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Армия

Певец Иванов: украинцы угрожали облить кислотой моих 

Рамблер + ещё 1 57 минут назад
Певец Александр Иванов рассказал «Аргументам и фактам» о своих друзьях из Донецкой области, которые после Майдана «слетели с катушек». Музыкант утверждает, что они срывали его концерты и угрожали его детям.
По словам Иванова, раньше он дружил с семьей из Дебальцево и ездил с ними вместе в Таиланд. Однако после 2014 года эти люди начали портить ему жизнь, занимаясь телефонным терроризмом: они якобы звонили в полицию с европейских номеров и сообщали о минировании клубов, где он должен был выступать.
«Все это безобразие сопровождалось лозунгами „Слава Украине“. Он мне писали: „Скоро ты без работы останешься“. Грозили детей кислотой облить», — заявил музыкант.
Иванов рассказал, что обратился в отдел по борьбе с терроризмом, полицейские нашли угрожавших ему людей.
«И так их прессанули, что те бежали от страха в Камбоджу», — заявил он.
Иванов добавил, что перепел композиции «Ночь» и «Русское поле», посвятив их ополченцам Донбасса, чтобы «поддержать парней, воющих с нациками и „свидомыми“.
Как сообщал „Рамблер“, несколько лет назад Иванов заявил, что поддерживает присоединение Крыма к России и не боится запрета на въезд на Украину. Он отмечал, что не поехал бы на Украину даже за солидные гонорары, так как там убивают людей.
Комментарии10 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Александр Иванов , Аргументы и Факты
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