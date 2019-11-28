«Грозили детей кислотой облить»: семье Иванова из «Рондо» угрожали расправой

Лидер группы «Рондо» Александр Иванов рассказал, как несколько лет назад поступали угрозы в адрес его семьи. Дело в том, что артист посвятил несколько песен ополченцам с Донбасса. Одна из семей из Донецкой области, с которой он раньше дружил, вдруг стала посылать в его адрес угрозы.

Как заметил музыкант, после Майдана эти люди слетели с катушек. Они стали через соцсети угрожать его детям. Звонили с европейских номеров, говорили, что клубы, где должны пройти выступления группы «Рондо» заминированы. В результате некоторые концерты действительно отменялись.

«Он мне писали: «Скоро ты без работы останешься». Грозили детей кислотой облить», — заявил Александр Иванов.

В итоге он пошел в отдел по борьбе с терроризмом. Людей, которые ему угрожали, силовики вычислили. Правда, задержать их не удалось. Они сбежали в Камбоджу. Зато звонки с угрозами в его адрес прекратились, и он смог работать в спокойной обстановке, сообщает «АиФ».