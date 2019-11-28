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«Помойте голову»: поклонники раскритиковали Волочкову 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
«Помойте голову»: поклонники раскритиковали Волочкову
Фото: Instagram
Подписчики Анастасии Волочковой в Instagram снова раскритиковали внешний вид танцовщицы. Артистке посоветовали помыть голову и сменить гардероб.
Поводом для резкой реакции поклонников стал пост балерины, в котором она разместила фотографии с представителями цветочной компании, которые помогли ей с организацией шоу «Балерина в зазеркалье цирка».
«Я очень люблю цветы! И сегодня с радостью провела фотосессию для цветочной компании, с которой мы подружились после моей премьеры. На ваш взгляд, мне какие цветы идут больше? Белые или розовые?» — написала звезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Впрочем, некоторые подписчики вместо ответа на заданный вопрос пустились в рассуждения о внешнем виде певицы.
«Ну не надо этот хвост, выкиньте его, он красоты не добавляет, помойте голову, вытяните волосы, сейчас опять в моде каре, платье в обтягон вам тоже противопоказаны, по причине отсутствия бёдер», — отметила пользовательница под ником supravale15.
Девушка также порекомендовала танцовщице вместо туфель в следующий раз надеть изящные остроносые лодочке на тонкой высокой шпильке.
Пользовательница поддержали более 70 подписчиков балерины.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после того, как сбросила лишний вес. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера.
Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле. В результате балерина закрыла комментарии к публикации.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес
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