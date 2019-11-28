По его словам, раньше особенно активным был лагерь хейтеров, которые поливали грязью ведущего за то, что он мешал экстрасенсам проходить испытания. Теперь эти же люди перешли на сторону «света» и «добра» и говорят уже, что «вообще все это подстава».