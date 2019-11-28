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«Здесь все по-настоящему»: Сафронов раскрыл кухню «Битвы экстрасенсов» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Сергей Сафронов на «ХЗ-шоу» радио Energy заверил, что «Битва экстрасенсов» — абсолютно живая, непостановочная передача. А к разоблачениями, которые происходят постоянно, он относится совершенно спокойно.
«Разоблачения только больше людей заинтересовывают, стимулируют посмотреть шоу. Людей, которые не верят в экстрасенсов и в «Битву экстрасенсов» как было огромное количество, так и осталось. Это меня безумно радует», — сказал Сафронов.
По его словам, раньше особенно активным был лагерь хейтеров, которые поливали грязью ведущего за то, что он мешал экстрасенсам проходить испытания. Теперь эти же люди перешли на сторону «света» и «добра» и говорят уже, что «вообще все это подстава».
Ведущий заверил, что никакой «подставы» на самом деле нет и быть не может.
«Никакого сценария тоже нет. Экстрасенсы говорят то, что видят и то, что чувствуют. Лично я всегда считал, что это больше психологи, чем экстрасенсы. У людей всего три проблемы: личная жизнь, здоровье и карьера. поэтому детьми. Поэтому любой, кто называет себя экстрасенсом, за счет огромного времени наблюдения за людьми, четко понимает, какая проблема у человека, который перед ним», — рассказал ведущий «Битвы».
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Комментарии3 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Сафронов
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