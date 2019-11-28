Задержавших Бочкареву полицейских проверили

После задержания Бочкаревой глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в полицию с требованием разобраться в ситуации. Полицейские подтвердили, что найденное у актрисы вещество действительно является наркотиком, утверждает Mash.

Сейчас актриса находится под подпиской о невыезде, а ее дело — на контроле у руководства МВД

Как сообщал «Рамблер», Бочкареву задержали сотрудники ДПС . По данным РЕН ТВ, автомобиль актрисы остановили из-за «подозрительного поведения», после чего у нее якобы нашли 0,69 грамма кокаина. Телеканал утверждал что против нее возбудили уголовное дело.

Бочкарева опровергала информацию о задержании с наркотиками.

Позже в СМИ появилась информация, что актрису признали виновной по административной статье 12.26 (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования), лишили прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей.