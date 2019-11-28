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Происшествия

Задержавших Бочкареву полицейских проверили 

Рамблер + ещё 1 32 минуты назад
Полицейских, остановивших машину актрисы Натальи Бочкаревой, проверили и не нашли в их действиях нарушений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
После задержания Бочкаревой глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в полицию с требованием разобраться в ситуации. Полицейские подтвердили, что найденное у актрисы вещество действительно является наркотиком, утверждает Mash.
«Вообще ужас!»: Бочкарева сорвалась на подписчиков
Сейчас актриса находится под подпиской о невыезде, а ее дело — на контроле у руководства МВД.
Как сообщал «Рамблер», Бочкареву задержали сотрудники ДПС. По данным РЕН ТВ, автомобиль актрисы остановили из-за «подозрительного поведения», после чего у нее якобы нашли 0,69 грамма кокаина. Телеканал утверждал что против нее возбудили уголовное дело.
Бочкарева опровергала информацию о задержании с наркотиками.
Позже в СМИ появилась информация, что актрису признали виновной по административной статье 12.26 (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования), лишили прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Виталий Бородин , Наталья Бочкарева , ГИБДД , МВД
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